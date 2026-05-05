Dve nové výzvy prinesú 51 miliónov eur: Pôjdu na obnovu pamiatok a spoluprácu

LEVOČA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s mestom Levoča otvára program pod návzom „Miestny rozvoj založený na kultúre“. V podobe dvoch výziev prinesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Minister Samuel Migaľ (nezávislý) pri príležitosti otváracej konferencie programu v utorok v Levoči uviedol, že výzvy majú pomôcť zachrániť naše najvzácnejšie kultúrne pamiatky. Program sa zameriava najmä na obnovu kultúrneho dedičstva vrátane pamiatok UNESCO a podporu bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskom a donorskými krajinami - Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.
„Obnova pamiatok je len začiatkom, skutočný význam získavajú vtedy, keď ich naplníme životom, umením a prepojením generácií i miestnych komunít,“ podotkla veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Susan Eckey. Nová iniciatíva sa realizuje v rámci štvrtého obdobia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Slovensko má celkovo šesť kultúrnych lokalít zapísaných v UNESCO, čo podľa rezortu predstavuje jedinečné bohatstvo, ale aj záväzok systematicky ich chrániť a rozvíjať. „Rád by som poďakoval Nórskemu kráľovstvu za podporu. Je to obrovská finančná injekcia, najmä v časoch konsolidácie, keď sú, bohužiaľ, práve tie kultúrne pamiatky často na poslednom mieste,“ ocenil Migaľ. V rámci konferencie MIRRI predstavilo aj konkrétne finančné alokácie. Na obnovu kultúrnych pamiatok pôjde 42 miliónov eur a zvyšných deväť miliónov eur na podporu bilaterálnej umeleckej spolupráce. Výzvy, ktoré minister Migaľ oficiálne podpísal, sú od utorka k dispozícii pre žiadateľov.
„Minulý rok som sa zúčastnil na záverečnej konferencii končiaceho sa programového obdobia v Trenčíne a uvedomil som si, že niekto musí prevziať pomyselnú štafetu do nového obdobia. Levoča má mimoriadne bohaté kultúrne dedičstvo, a preto si zaslúži, aby sa do týchto programov aktívne zapájala. Vďaka grantom z Nórskeho finančného mechanizmu a EHP sa nám napríklad podarilo vrátiť život historickej radnici,“ podotkol primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
Poradca ministra pre UNESCO a kultúrne pamiatky Samuel Bruss upozornil, že investície do obnovy pamiatok a živej kultúry nie sú len o zachovaní histórie, ale aj o budúcnosti - nových pracovných miestach, silnejšom turizme a otvorenejšom Slovensku. „Ak dokážeme spojiť úsilie, môžeme sa stať výraznejším hráčom v európskom kultúrnom priestore,“ zdôraznil.