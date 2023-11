Ukrajina zastavuje dodávky ruského plynu na západ! Čo to znamená pre Slovensko?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA - Jednou z možností, ako zabezpečiť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu aj po roku 2024, by mohla byť trojstranná dohoda, v rámci ktorej by tretia strana preberala plyn priamo na rusko-ukrajinskej hranici a ďalej prepravovala do EÚ. Informoval o tom hovorca spoločnosti eustream Pavol Kubík.