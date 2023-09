Strelec z Walmartu súhlasil, že rodiny obetí odškodní sumou 5 miliónov dolárov

Patrick Crusius (Zdroj: SITA/FBI via AP)

Crusiusa (25) odsúdili v júli na 90 doživotných trestov idúcich po sebe, keď sa priznal k obvineniam z federálneho zločinu z nenávisti. Jeho vyčíňanie patrí k najhorším masovým vraždám v USA. Výšku odškodného, ktoré musí zaplatiť, schválil okresný sudca David Guaderrama.

Crusiusa čaká ďalší súdny proces v Texase, ktorý sa môže preňho skončiť trestom smrti. Podľa polície Crusius prešiel autom vyše 1125 kilometrov zo svojho domu neďaleko mesta Dallas do pohraničného mesta El Paso a automatickou puškou postrieľal Hispáncov v obchodnom dome aj pred ním. Tesne pred útokom zverejnil na internete rasistický odkaz, v ktorom varoval pred hispánskou "inváziou" do Texasu. Informácie o tom, že Crusius má nejaký väčší majetok, z ktorého by dokázal zaplatiť odškodné, nie sú známe.