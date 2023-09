Lavrov obvinil Arménsko z prilievania oleja do ohňa v konflikte o Karabach

Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

NEW YORK - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu na pôde Organizácie spojených národov v súvislosti so situáciou v Náhornom Karabachu obvinil západné mocnosti z toho, že "ťahajú za nitky", aby oslabili ruský vplyv nad Arménskom. Dodal však, že aj samotné Arménsko "prilieva z času na čas olej do ohňa". Informuje agentúra AFP.