Do Arménska odíde 120-tisíc karabašských Arménov: Majú obavy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

NEAR KORNIDZOR - Okolo 120.000 etnických Arménov, ktorí žijú v Náhornom Karabachu, odíde do Arménska, pretože sa obávajú etnických čistiek zo strany Azerbajdžanu. Pre agentúru Reuters to v nedeľu uviedlo vedenie tohto odštiepeneckého regiónu.