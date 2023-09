Vojna gangov vo Švédsku naberá gigantické rozmery: Nezastavia sa pred ničím, zastrelili 13-ročného nevinného chlapca

Švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer (Zdroj: profimedia.sk)

ŠTOKHOLM - Trinásťročný chlapec Milo, ktorého telo bolo nájdené tento mesiac v lese na predmestí Štokholmu, sa stal obeťou vojny gangov. Podľa agentúry AP to uviedla prokurátorka Lisa dos Santosová. Zločinecké gangy predstavujú pre Švédsko čoraz väčší problém. Od začiatku tohto roku do polovice septembra bolo v krajine zaznamenaných 261 prípadov streľby, z ktorých 34 bolo smrteľných a 71 ľudí pri nich utrpelo zranenia, oznámili úrady.

Agentúra DPA v piatok informovala o ďalších dvoch mŕtvych zo štvrtkového večera, ktoré môže mať násilie gangov na svedomí. Pri streľbe v bare v malom meste Sandviken, asi 160 kilometrov severozápadne od Štokholmu, utrpelo zranenie niekoľko ľudí, z ktorých dvaja neskôr zomreli. Švédska polícia dnes oznámila, že išlo o mužov vo veku asi 20 a 70 rokov. Jeden z nich bol podľa švédskej stanice SVT pravdepodobne terčom páchateľov zločinu, druhý mŕtvy a zranení boli len prizerajúci. Žiadni podozriví zatiaľ neboli zatknutí.

archívne video

Policajný prezident informuje o akcii Vírus, pri ktorej NAKA zadržala viaceré osoby (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Smrť 13-ročného chlapca

K zločinu v Sandvikene došlo deň po tom, čo sa prokurátorka dos Santosová vyjadrila k vražde 13-ročného chlapca Mila, ktorého fotografiu zverejnili so súhlasom rodiny švédske médiá. Chlapec, ktorého polícia nemala vo svojich záznamoch, bol zastrelený do hlavy pravdepodobne v Haninge južne od Štokholmu. Páchatelia potom zrejme telo premiestnili do lesa.

Milo bol nahlásený ako nezvestný 8. septembra. O tri dni neskôr ho našiel mŕtveho náhodný okoloidúci. "Smrť Mila, ktorý bol zastrelený do hlavy, je dôsledkom úplne bezohľadného násilia gangov," vyhlásila dos Santosová.

Vybavovanie si účtov

V poslednej dobe podnecuje násilnosti vo Švédsku údajne spor medzi 36-ročným vodcom zločineckej siete Foxtrot, ktorý je v krajine známy pod prezývkou Kurdská líška, a jeho 33-ročným bývalým spolupracovníkom, píše agentúra DPA. Obaja muži sa podľa všetkého ukrývajú v Turecku, kde aj konflikt začiatkom septembra vypukol.

Spor sa čoskoro preniesol do Švédska - 7. septembra bola vo svojom byte v meste Uppsala na juhu krajiny zavraždená matka spomínaného 33-ročného gangstra. Odvtedy jedna odplata nasleduje druhú a Švédi sú šokovaní tým, ako sú do série násilností zaťahovaní neplnoletí.

Godhetssignalering och naivitet får hemska konsekvenser. Många i Sverige måste inse detta och lära sig av sina misstag. Milo var 13 år och hittades i ett skogsparti utanför Haninge skjuten i huvudet. Det ska fan inte kunna ske i Sverige. #svpol pic.twitter.com/VXE3jpnEva — EᖇIK (@lifvet) September 21, 2023

"Je tragické sledovať, ako sa deti a mladiství stávajú vrahmi a tiež obeťami tejto špirály násilností, do ktorej boli zatiahnutí," vyhlásil švédsky minister spravodlivosti Gunnar Strömmer. Pre mnohých mladých ľudí sú gangy lákadlom, pretože im dávajú pocit spolupatričnosti aj prístup k peniazom a drahému oblečeniu. Mladiství sú pritom podľa ministra často využívaní na špinavú prácu, a to aj preto, že v prípade usvedčenia im podľa švédskych zákonov hrozia podstatne nižšie tresty ako dospelým. Gangy ich tak môžu využiť za niekoľko rokov znova, píše DPA.

Švédska vláda zatiaľ nebola schopná predložiť konkrétne plány, ako zastaviť najímanie mladistvých gangami. Diskutuje sa o preventívnych opatreniach pre deti v problémových oblastiach a o väčšom úsilí pri integrácii migrantov do spoločnosti. Minister spravodlivosti Strömmer uviedol, že by si dokázal predstaviť aj vznik oddelených väzníc pre mladistvých, a to už vo veku 13 či 14 rokov.

Kriminalista Christoffer Carlsson zo Štokholmskej univerzity predpokladá, že dostať pod kontrolu násilia páchané za pomoci zbraní potrvá desať až 15 rokov.

(Zdroj: Getty Images)

Desiatky gangov

Podľa agentúry DPA pôsobia v súčasnej dobe vo Švédsku desiatky gangov, ktorých členmi je odhadom 30.000 ľudí. Veľká časť z nich je zapletená do obchodovania s drogami. Švédsko je už dlho tranzitnou krajinou na prepravu kokaínu z Latinskej Ameriky do Európy, pripomína DPA.

Väčšina násilných činov, ako sú bombové a granátové útoky či streľba z prechádzajúcich áut, sa odohráva v troch najväčších švédskych mestách - Štokholme, Göteborgu a Malmö. Ďalším centrom násilností je univerzitné mesto Uppsala.

"Takúto situáciu sme pravdepodobne nemali od roku 1945. Žijeme v nebezpečnej dobe," povedal k najnovšej vlne násilia policajt Jale Poljarevius, ktorého jednotka sa zaoberá práve činnosťou gangov.