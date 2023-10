Ukrajinský tankista zavolal do Ruska pre radu s opravou ukoristeného tanku: Neuveriteľné, oni mu poradili!

Prvú dodávku tankov Leopard 2 odovzdali Ukrajine Poliaci. (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Ukrajinský tankista telefonoval kvôli pokazenému ukoristenému ruskému tanku na technickú podporu do ruskej fabriky Uralvagonzavod. Nevedel ako ho opraviť, no ruskí vojaci netušiac, že ide o ukrajinského vojaka, mu začali ochotne radiť.

S informáciou prišiel magazín Forbes, podľa ktorého sa Rusi snažili Ukrajincovi zo všetkých síl pomôcť. Do telefonátu bol zapojený dokonca aj riaditeľ závodu. Zjavne nezistili, že hovoria s ukrajinským vojakom. Ukrajinci ukoristili Rusku počas jeho invázie doteraz 200 kusov ruských tankov T-72B3, čo je jeden z novších strojov a vyrába sa v Uralvagonzavode v Nižnom Tagile, poznamenal magazín.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 585 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Na rozdiel od iných ruských tankov nemajú Ukrajinci so strojom T-72B3 toľko skúseností, vysvetľuje časopis. Takže keď sa podľa neho tankista s volacím znakom Kočevnik dostal s ukoristeným strojom tohto typu do problémov, zavolal do Uralvagonzavodu. Telefonáty pritom Ukrajinci natočili a záznam sa objavil aj na serveri YouTube. Vojak Kočevnik si z Rusov vystrelil, ale problémy s tankom boli skutočné, píše Forbes. Tankista, ktorý slúži pri 54. mechanizovanej brigáde ukrajinskej armády, hlásil pri stroji únik oleja, poruchu kompresorov alebo zlyhávanie elektrického mechanizmu na otáčanie veže.

V Uralvagonzavode pritom hovoril s mužom, ktorý sa predstavil ako Alexander Anatoljevič, a zjavne nepoznal v rusky hovoriacom Kočevnikovi ukrajinského vojaka. Sľúbil, že bude o problémoch informovať konštrukčnú kanceláriu a obráti sa aj na výrobcu motorov. Ukrajinec sa potom podľa záznamu dovolal riaditeľovi závodu Andrejovi Abakumovovi, ktorý ho požiadal, aby mu podrobne opísal problémy stroja cez komunikačnú platformu WhatsApp, a sľúbil, že všetko prerokuje s konštruktérmi.

Tankista nakoniec Rusom prezradil, že je ukrajinský vojak a poruchový stroj ukoristila jeho armáda vlani pri Izjume. Na záberoch je tiež počuť, ako Kočevnik žiada Rusov, aby tanky T-72 vyrábali lepšie a ukoristené stroje potom neboli v takom zlom stave. Lúči sa s nimi so slovami "Sláva Ukrajine".