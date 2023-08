Najväčšie pátranie po oblude z hlbín! Tím hľadačov nie je kompletný, hľadajú doborvoľníkov! Šancu má každý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

DRUMNADROCHIT - Nebáli by ste sa nájsť ju? Najväčšie pátranie po oblude z hlbín za posledné desaťročia sa začne koncom augusta. Dobrovoľníci chcú pomôcť s prieskumom obrovskej plochy povrchových vôd. Hľadajú sa ďalší pátrači!

Pracovníci zrekonštruovaného škótskeho strediska Loch Ness v Drumnadrochit sa spojili so skupinou nezávislých dobrovoľných výskumníkov, Loch Ness Exploration. Centrum hľadá ďalších dobrovoľných pátračov z celého sveta. Akciu naplánovali na 26. až 27. augusta. Priatelia, národnosť či štátna príslušnosť pátračov nerozhoduje! Očakáva sa, že pátranie bude najväčšie svojho druhu, odkedy v roku 1972 vyšetrovací úrad preskúmal jazero, či sa v ňom naozaj nenachádzajú znaky existencie mýtického jaštera.

Na pátranie v tajomných vodách bude nasadené prieskumné zariadenie, ktoré na jazere ešte nikdy nebolo použité. Pátranie budú podporovať drony, ktoré vytvoria termosnímky vody zo vzduchu pomocou infračervených kamier. Predpokladá sa, že pozorovanie vodnej plochy zhora by mohlo poskytnúť kľúč na spozorovanie akýchkoľvek anomálií vo vode. Na detekciu akustických signálov pod vodou použijú takzvaný hydrofón. Ten môže zachytiť akékoľvek zvuky, ktoré by mohla vydávať Nessie. Pátratelia použijú aj ďalšie technológie, ktoré by sa mohli pri hľadaní ukázať ako užitočné.

Alan McKenna z centra každé ráno informuje dobrovoľníkov, na čo majú dávať pozor a ako majú zaznamenávať možné zistenia. Popoludní sa uskutočňujú brífingy, na ktorých sa preberú udalosti dňa. Centrum pre výskum jazera Loch Ness sa nachádza v hoteli Drumnadrochit, odkiaľ vraj manažérka Aldie Mackayová pred 90 rokmi ohlásila na políciu, že v jazere Loch Ness videla „vodnú príšeru.“