Posledné chvíle pasažierov ponoreného Titanu: Matka a manželka opísali, čo prežívali tesne pred smrťou

Dawoodovci žili obavami, že expedíciu nestihnú. 14. júna leteli totiž z Británie do Toronta. Odtiaľ mali presadnúť na spoj do mesta St. John´s, kde sa mali pripojiť k expedícii. Lenže ich let bol zrušený a tak museli v Toronte čakať o deň dlhšie, píše Daily Mail.

„Vtedy sme sa celkom báli. Čo ak nám zrušia aj ďalší let a my to nestihneme? Pri spätnom pohľade si samozrejme prajem, aby sa to stalo,“ porozprávala Christine Dawoodová denníku.

Práve ona mala byť jednou z pasažierok ponorky, ale napokon prenechala svoje miesto synovi Sulemanovi. Spolu s ním bol na palube aj jeho otec a manžel Christine, podnikateľ s pakistanským pôvodom Shahzada Dawood. Ten sa na ponor k Titanicu veľmi tešil. „Bol ako trasúce sa batoľa. V ten deň to bolo dobré ráno,“ zapomínala si na jeho radosť Dawoodová.

Galéria fotiek () Na snímke trosky z ponorky Titan z dna oceánu neďaleko vraku Titanicu vykladajú z lode Horizon Arctic na móle kanadskej pobrežnej stráže v meste St. John's v kanadskej provincii Newfoundland

Zdroj: TASR/Paul Daly/The Canadian Press via AP

Na palube Titanu boli okrem otca a syna Dawoodových aj šéf OceanGate Expeditions Stockton Rush, britský dobrodruh Hamish Harding a francouzský expert na Titanic Paul-Henri Nargeolet. Asi hodinu a trištvrte po začatí ponoru sa s plavidlom prerušilo spojenie. Potom sa rozbehla pátracia operácia. Pobrežná stráž našla trosky ponorky o štyri dni. Nikto na palube nemal šancu prežiť.

Galéria fotiek () Pátracie tímy zaznamenali z oblasti, kde by sa mala ponorka nachádzať, zvuky pripomínajúce búchanie.

Zdroj: SITA/OceanGate Expeditions via AP

Pasažieri zomreli v okamihu, nestihli si pravdepodobne ani uvedomiť, že sa niečo deje. Christine popísala, čo asi robila posádka v posledných chvíľach života.

„Pred tým ako ponorka implodovala, počúvali stiahnutú hudbu v úplnej tme a malým oknom pozorovali bioluminiscenčné tvory, ktoré sa vyskytujú v hlbinách,“ prezradila Dawoodová. Ako ďalej vysvetlila, posádka sa musela pred ponorom teplo obliecť, nesmela piť kávu a musela držať diétu.