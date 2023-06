Biden podpísal zákon o dlhovom strope, čím odvrátil platobnú neschopnosť USA

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden v sobotu podpísal návrh zákona o zvýšení dlhového stropu do roku 2025, ktorý po týždňoch sporov schválil Kongres, čím odvrátil hroziacu platobnú neschopnosť USA, uviedol Biely dom. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

"Zákon o fiškálnej zodpovednosti z roku 2023" pozastavuje platnosť tzv. dlhového stropu, aby sa obnovilo požičiavanie a platenie účtov, čím sa predišlo platobnej neschopnosti, ktorá by pravdepodobne vyvolala paniku na trhu, obrovské straty pracovných miest a recesiu s celosvetovými následkami. Biden vo svojom piatkovom večernom príhovore k národu z Oválnej pracovne ocenil spoluprácu demokratov a republikánov v krízových okamihoch. Dohodu schválili obe komory Kongresu - v stredu Snemovňa reprezentantov a o deň neskôr Senát. "Prijatie dohody o rozpočte bolo rozhodujúce. V stávke nemohlo byť viac. Zabránili sme hospodárskej kríze a ekonomickému kolapsu," povedal Biden.

Dohodu dosiahol Biden s predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym. Republikánom poskytla niektoré z požadovaných škrtov vo federálnych výdavkoch, ale zároveň sa zachovala línia hlavných priorít demokratov. "Nikto nedostal všetko, čo chcel, ale Američania dostali to, čo potrebovali," skonštatoval Biden, pričom vyzdvihol dosiahnutý kompromis a konsenzus. Americká ministerka financií Janet Yellenová varovala, že v prípade nezvýšenia dlhového stropu by sa USA mohli dostať do platobnej neschopnosti 5. júna. Tento spor dokonca prinútil Bidena k predčasnému návratu zo zahraničnej cesty.