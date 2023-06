Viaceré organizácie žiadajú schválenie zákona o turistických trasách

"Blokovanie zákona o turistických trasách je až absurdné, pretože tento zákon je v prospech cestovného ruchu a rozvoja regiónov," skonštatoval Rastislav Mičaník z Asociácie prírodného turizmu. Dodal napríklad, že turistickými trasami prúdia desiatky tisíc turistov aj na Donovaly. Prijatie zákona podporuje aj Slovenský cykloklub. "Sieť značených trás, ktorá má aktuálne viac ako 30.000 kilometrov, je základom slovenského cestovného ruchu a využívajú ju milióny návštevníkov," uviedol jeho predseda Michal Hlatký.

Zlý a neudržateľný stav

Združenia poukázali na to, že turistické značenie na Slovensku už 30 rokov funguje iba vďaka dobrovoľníckej práci. Tento stav označili za dlhodobo zlý a neudržateľný. O novele zákona mali poslanci NR SR rozhodnúť na májovej schôdzi, hlasovanie o balíku viacerých zmien však ukončili skôr. Novým zákonom o turistických trasách by sa tak parlament mal zaoberať aj na júnovej schôdzi. Právna úprava má priniesť zriadenie registra turistických trás. Takisto by sa mala upraviť problematika turistického značenia. S cieľom ochrany turistických trás a značenia by sa tiež mohli upraviť niektoré priestupky.