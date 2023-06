Boží zázrak z Missouri: Telo mníšky sa nezmenilo ani po rokoch od jej smrti, pre ľudí je svätica

archívne video

Mníška Wilhelma Lancastorová zomrela v roku 2019 vo veku 95 rokov. Keď ju po štyroch rokoch v apríli 2023 exhumovali, jej telo nevykazovalo žiadne známky rozkladu. Všetko vyzeralo tak isto, ako v deň, keď ju pochovali. Dokonca aj mníšske rúcho bolo na jej tele neporušené. Ako informuje NY Post, mnohí katolíci považujú tento nevysvetliteľný jav za zázrak z nebies. Do Benediktínskej kaplnky Panny Márie, Kráľovnej apoštolov, v Goweri neďaleko Kansas City, chodia denno denne tisícky veriacich a modlia sa pred jej vystaveným telom.

Exhumácia mníšky prebehla po tom, ako jej telo chceli premiestniť do novej svätyne. Po novom ju budú môcť návštevníci vidieť v sklenenej vitríne. Miestni kňazi veria, že toto pútnické miesto navštívia aj kresťania z okolitých štátov mimo USA. "Bolo to úžasné. Z toho miesta vyžaruje neuveriteľný pokoj," povedal Samuel Dawson z Kansas City, ktorý si prišiel pozrieť telo exhumovanej mníšky so svojím synom.

Drevená rakva a žiadny balzam

Wilhelma Lancasterová bola pochovaná pred štyrmi rokmi v jednoduchej rakve z dreva, podľa vyhlásenia kláštora dokonca bez balzamovania. Keď telo bývalej matky predstavenej vytiahli zo zeme, všetci zostali v úplnom šoku. Cirkevná obec dúfala, že všetko zachová v tajnosti, ale mailová komunikácia o tejto záležitosti sa nejakým nedopatrením objavila na verejnosti.

Mnohí kresťania považujú neporušené telo Wilhelmy Lancasterovej za zázrak a hovoria o nej ako o modernej svätici. "V kláštore som cítila Božiu silu. Je to neskutočný zázrak. Boh pracuje veľmi zvláštnym spôsobom a výsledkom sú potom takéto zázraky," povedala Rita Cospelich z Blue Springs v Missouri.

Súhlasia s vedcami

Diecéza v St. Joseph však pristupuje k teórii božej sily veľmi opatrne. "Stav pozostatkov sestry Wilhelminy Lancasterovej pochopiteľne vyvolal záujem širokej verejnosti a mnoho otázok, na ktoré nie sú racionálne odpovede. V súčasnej situácii je dôležitá ochrana pozostatkov, aby mohlo prebehnúť dôkladné vyšetrovanie. Proces neskoršieho rozkladu sa objavil už aj v minulosti, aj keď len veľmi zriedkavo," uvádza sa vo vyhlásení.

Proces skúmania svätosti sa môže začať až päť rokov po smrti človeka, mníška Lancasterová však zomrela pred štyrmi. Vedci hlásajú, že rozklad prebieha od viacerých faktorov. Podľa Rebeccy Georgeovej, antropologičky z University of North Carolina, nie je neskorší proces rozkladu žiadnou záhadou. "Zvyčajne sa ľudia po pár rokoch neexhumujú . Nevieme teda s presnosťou určiť, kedy sa u nich začal proces rozkladu. Za sto rokov z nich ostanú len kosti, ale po pár rokoch môže každé telo vyzerať inak," dodala na záver.