Ako sa čistí miesto činu po vražde? Dvojica mladých mužov to ukazuje na VIDEU! Zábery len pre silné povahy

Dvojica upratovačov Tom a Junior začali zverejňovať videá zo svojej práce na sociálnej sieti TikTok, kde si získali tisícky fanúšikov. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby išlo o bežnú prácu. Avšak Tom a Junior pracujú pre nemenovanú firmu, v ktorej chodia upratovať aj miesta, na ktorých prišlo k brutálnym zločinom. Ako to vyzerá a ako sa k tejto práci dostali, povedali bližšie pre Dailymail.

Muži vždy ako prvé dostanú adresu a popis brutality zločinu. Potom kladú ďalšie otázky - či boli na mieste činu nejaké drogy, či tam sú zvieratá alebo či tam sú nejaké zbrane. Tvrdia, že niekedy dostanú aj fotografie, no lepšie je tam ísť bez toho. "Vtedy sme pripravení na čokoľvek a sme stále v strehu," povedal Tom. A ako sa mladí muži k práci dostali?

Tom má titul z trestného súdnictva so zameraním na presadzovanie práva a výpočtovú techniku s vedľajším štúdiom práva. Po vysokej škole však mal problém nájsť si prácu. Povedal, že sa prihlásil do tejto spoločnosti a okamžite mu zavolali späť. "Nikdy som nemal záujem o oblasť krviprelievania a príšerností, ale nikdy som nemal ani slabý žalúdok. Táto práca, jednoducho povedané, znela "cool" a inak. A myslím si, že som v nej celkom dobrý," povedal.

Najhoršie miesto činu

Tom a Junior sa stretávajú s rôznymi situáciami a miestami činu. Opisujú tie najhoršie, ktoré zažili. "Muž priviedol svojho priateľa, aby si v noci spolu s jeho ženou užili. Neviem, či tam boli aj drogy alebo alkohol, no niečo sa stalo a priateľ schmatol kladivo a napadol nielen jeho, ale aj jeho ženu. Boli v kritickom stave niekoľko hodín, kým sa im podarilo zavolať pomoc. Myslím si ale, že to prežili," opísal Tom. To, prečo si myslím, že sú stále nažive však nekonkretizoval.

Junior pracuje pre danú spoločnosť osem alebo deväť rokov a jeho najhoršia spomienka na miesto činu siaha do obdobia pandémie, kedy čistil kufor auta plný mŕtvych tiel. "Bolo to v roku 2020, vtedy som pracoval aj v nemcnici v New Yorku. Dezinfikovali sme autá, kde sa prevážali mŕtvi ľudia, ktorí zomreli na covid. Keď som vošiel do tých prívesov a uvidel všetky tie biele vaky, vedel som, že niečo nie je v poriadku," opísal Junior.

Tom tvrdí, že aby bol v psychicky v poriadku, predstiera, že to, čo vidí, nie je skutočné. "Opakujem si aj to, že to je len práce, nie je to môj život," vysvetlil.