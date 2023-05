Ruská Duma schválila zákon o voľbách za vojnového stavu: Týka sa území Ukrajiny

K anektovaniu štyroch oblastí Ukrajiny - Doneckej, Záporožskej, Luhanskej a Chersonskej - pristúpilo Rusko v októbri roku 2022 na základe sporných referend. Z hľadiska ruského práva sú teraz tieto ukrajinské oblasti ruskými. Kyjev a medzinárodné spoločenstvo tento stav neuznávajú.

Vo všetkých štyroch ukrajinských oblastiach bolo po ich anexii výnosom ruského prezidenta Vladimira Putina vyhlásené stanné právo (vojnový stav). Podľa ruského zákona sa v regiónoch, v ktorých bol zavedený takýto režim, nesmú konať žiadne referendá, voľby do štátnej správy ani do samosprávy. V zákonoch o prijatí nových subjektov do Ruska sa však uvádza, že voľby sa tam musia konať na jeseň tohto roku.

Voľby musí schváliť ministerstvo obrany

Podľa balíka zákonov prijatého 18. mája musia konanie volieb na územiach, kde platí vojnový stav, schváliť ministerstvo obrany a tajná služba FSB. Schválené zmeny a dodatky umožňujú skrátiť volebné procesy a stanovujú, že "ďalšie osobitosti" prípravy a priebehu hlasovania môžu byť určené iným zákonom.

Štátnou dumou schválený zákon nadobudne účinnosť, ak ho odobrí aj horná komora ruského parlamentu - Rada federácie -, ak ho podpíše prezident Putin a po tom, ako jeho text bude zverejnený v oficiálnom vládnom vestníku. Toto schvaľovanie je zvyčajne len formalitou, podotkla RFE/RL.