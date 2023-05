Za slovenské korene sa nehanbí: FOTO Hviezda USA na majstrovstvách sveta v hokeji nosí na chrbte slovenský znak!

Krídelník prvej formácie USA, ktorá v úvodných štyroch vystúpeniach na MS v Tampere nestratila ani jediný bod, priznal pred časom pre slovenské médiá svoje prepojenie s krajinou spod Tatier. "Prastarého otca som nepoznal, ale k prastarej mame som mal blízko. Keď som bol dieťa, boli sme stále spolu. Starala sa o mňa a mal som ju veľmi rád. Ona ma tiež ľúbila. Zomrela, keď som mal desať," uviedol Američan k prastarým rodičom z maminej strany, ktorí boli z Holíča.

A že sa za slovenské korene Tuch nehanbí a na svoju prababičku nezabúda, potvrdzuje jeho krásne tetovanie spred niekoľkých rokov, na ktorom nájdeme slovenský znak s nápisom GiGi, čo je meno jeho prababky a celé dielo dopĺňajú dva levy, ktoré pochádzajú z 13. storočia.

Did this in honor of my Great Grandma who I called GiGi. Let me know what you think! pic.twitter.com/SRaongr3zj