Trump v rozhovore povedal, že nepozná novinárku Carollovú a plánuje omilostiť útočníkov na Kapitol

"Nepoznám ju. Nikdy som ju nestretol. Netuším, kto to je," povedal Trump. Dodal však, že sa s touto novinárkou a jej manželom pred rokmi odfotil. Voči predmetnému verdiktu sa ešte môže odvolať.

Archívne video: Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf

Trump sa opätovne uchádza o nomináciu republikánskej strany do prezidentských volieb v roku 2024. V súvislosti s prípadom Carrollovej v relácii CNN dodal, že sa nedomnieva, že ho rozhodnutie súdu diskvalifikuje z možnosti byť prezidentom. Nemyslí si ani to, že táto kauza odradí ženy od toho, aby mu vo voľbách dali hlas.

Trump v relácii CNN tiež tvrdil, že infláciu by v prípade svojho znovuzvolenia riešil väčšou ťažbou ropy. Prisľúbil tiež to, že ak sa ako prezident vráti do Bieleho domu, bude ochraňovať druhý dodatok Ústavy USA, ktorý Američanov oprávňuje vlastniť a nosiť zbrane. Dodal však, že "urobí množstvo vecí" na riešenie masovej streľby vrátane zvýšenia počtu strážcov na školách či lepšieho zaistenia vstupov do rôznych inštitúcií.

Galéria fotiek (2) E. Jean Carrollová

Zdroj: SITA/AP Photo/Seth Wenig

Trump nepovedal, či by v prípade svojho znovuzvolenia podpísal federálny zákaz interrupcií, ani v akom týždni tehotenstva by takýto zákaz prípadne podporil. Povedal, že v tejto súvislosti by urobil rozhodnutie, ktoré je podľa neho "skvelé a spravodlivé pre krajinu". Dodal, že ľudia zasadzujúci sa proti interrupciám sú momentálne v dobrej "vyjednávacej pozícii" po tom, čo najvyšší súd USA vlani zrušil rozhodnutie v prípade "Roeová verzus Wade".

Takýmto verdiktom prenechal vlani najvyšší súd právomoc rozhodovať o práve na umelé ukončenie tehotenstva jednotlivým štátom. Interrupcie odvtedy zakázalo 15 amerických štátov a v ďalších boli prísne obmedzené.

Bývalý prezident USA sa v relácii CNN vyjadril aj k tajným dokumentom, ktoré si pri odchode z funkcie odniesol z Bieleho domu. Trval na tom, že mal na takéto konanie plné právo, pričom - ako uvádza CNN - nepravdivo dodal, že dokumenty sa týmto činom stali "odtajnené".

Trump tvrdí, že ak vyhrá voľby, zrejme omilostí veľkú časť útočníkov na Kapitol

Bývalý americký prezident Donald Trump povedal, že ak v roku 2024 vyhrá prezidentské voľby, tak s najväčšou pravdepodobnosťou omilostí veľkú časť z výtržníkov, ktorí vtrhli 6. januára 2021 do budovy Kapitolu a medzičasom aj boli odsúdení. Reagoval tak v stredu večer miestneho času na otázku voliča, ktorá zaznela v priamom prenose diskusnej relácie CNN.

"Som naklonený omilosteniu mnohých z nich," povedal americký exprezident, ktorý sa uchádza o nomináciu republikánskej strany do zmienených volieb. Poznamenal však, že nebude môcť omilostiť "každého jedného" z výtržníkov, ale len "veľkú časť z nich".

Trump okrem toho tiež povedal, že v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára necíti, že bývalému viceprezidentovi Mikeovi Penceovi dlhuje ospravedlnenie. Vyšetrovatelia zmieneného útoku na Kapitol vlani uviedli, že Trump vtedy nabádal Pencea, aby sa zapojil do zvrátenia výsledku volieb. Pence to však odmietol. Trump následne na sociálnej sieti napísal, že "Pence nemá odvahu urobiť to, čo malo byť urobené". Pence tvrdil, že exprezident ohrozil jeho život.

Trump tvrdí, že Pencovi ospravedlnenie nedlhuje

Trump v relácii CNN teraz povedal, že mu ospravedlnenie nedlhuje a zopakoval, že Pence mal zvrátiť výsledky hlasovania s tým, že potom by to celé dopadlo úplne inak. Moderátorka relácie CNN Kaitlan Collinsová exprezidentovi kontrovala tým, že Pence nemal právomoc výsledky volieb zvrátiť.

V súvislosti s útokom na Kapitol zároveň Trump obvinil vtedajšiu predsedníčku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú, že môže za zlyhanie bezpečnosti. "Jedným z veľkých problémov bolo, že Nancy Pelosiová - bláznivá Nancy, ako ju láskyplne volám... Bláznivá Nancy a starosta Washingtonu boli, ako viete, zodpovední za bezpečnosť... A svoju prácu si neplnili," povedal Trump.

Exprezident tiež podľa CNN nepravdivo povedal, že počas vzbury v Kapitole vyzval Národnú gardu, aby zasiahla. Moderátorka Collinsová na to zareagovala s poznámkou, že podľa vtedajšieho ministra obrany Chrisa Millera to neurobil.

Trump tvrdil, že Biden vyhral voľby pomocou podvodov

K útoku na Kapitol došlo 6. januára 2021. Dav Trumpových stúpencov do Kapitolu vtedy vtrhol po zhromaždení neďaleko Bieleho domu, na ktorom vtedajší prezident falošne tvrdil, že Biden vyhral prezidentské voľby pomocou rozsiahlych podvodov.

V budove Kapitolu následne dav rozbíjal okná, napádal policajtov a prinútil členov a zamestnancov Kongresu k úteku, keď sa snažil zastaviť oficiálne potvrdenie volebného víťazstva Trumpovho súpera Joea Bidena. Pri útoku zomrelo najmenej päť ľudí a viac ako 100 policajtov utrpelo zranenia. Incident vyšetroval výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu.