Trump tvrdí, že v amerických voľbách 2024 dokáže poraziť Bidena

Po prvom dlhom odpale Trump vyhlásil: "Myslíte si, že Biden to dokáže? Ja si to nemyslím." V pondelok v Škótsku slávnostne otvoril výstavbu nového golfového ihriska na svojom panstve Menie Estate neďaleko Aberdeenu. Potom si zahral golf v ďalšom svojom rezorte v dedine Turnberry na juhu škótskeho grófstva Ayrshire.

V stredu pricestoval do Írska do svojho rezortu Trump International Golf Links and Hotel pri Doonbegu v grófstve Clare. Na otázku, či si je istý víťazstvom nad Bidenom v nasledujúcich prezidentských voľbách, odpovedal: "Mohol by som ich vyhrať aj trikrát." Svojho demokratického rivala označil za "neschopného človeka". Na otázku či osloví aj voličov írskeho pôvodu, ak bude znova súperiť o prezidentský úrad v roku 2024, zareagoval: "Už sa snažím, práve teraz sa snažím. Veď preto sa s vami rozprávam."