Putinov človek, na ktorého sú uvalené sankcie: V centre Londýna si založil novú spoločnosť! Ako je to možné?

KYJEV/LONDÝN – Istému oligarchovi, ktorý je napojený na Vladimira Putina, sa darí obchádzať európske sankcie. Vo Veľkej Británii je taký chaos, že verejne známa osoba si dokáže založiť ďalšiu spoločnosť a to napriek tomu, že ju krajina uvádza na sankčnom zozname. Naskytuje sa tu preto otázka, či majú sankcie uvalené na Rusko vôbec nejaký účinok.

Volodymyr Saldo (60), ukrajinský oligarcha z Chersonu, je pre svoje činy a aktivity známy tiež ako "bábka Kremľa". Keď boli na Rusko uvalené sankcie, nebolo žiadnym prekvapením, že postihli aj jeho. Ako informuje Guardian, napriek tomu, že Saldo už päť mesiacov figuroval na sankčnom zozname, bol schopný založiť firmu v centre Londýna.

Británia patrila medzi krajiny, pre ktoré bolo hlavným cieľom uvaliť sankcie na Ruskú federáciu. Takýmto spôsobom chceli podpkopať a skomplikovať ruskú inváziu na Ukrajinu. Problémom je však vnútorná politika samotnej Veľkej Británie. Viac ako rok po invázii neexistuje v krajine zákon, ktorý by zakazoval sankciovaným osobám zakladať nové spoločnosti. Saldo to využil.

Začalo to sľubne

Veľká Británia už v minulosti zasiahla proti ukrajinskému oligarchovi. V júni 2022 mu zmrazila všetky aktíva v Spojenom kráľovstve a zakázala mu vstup do krajiny. Vláda v ňom vidí človeka, ktorý podporuje kroky na destabilizáciu Ukrajiny, jej suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti. Napriek týmto skutočnostiam je Saldo od novembra minulého roku vedený ako majiteľ spoločnosti Grainholding v Hatton Garden.

Vláda mlčí, poslanci nie

Obchodný register Veľkej Británie Companies House nevyžaduje pri zakladaní novej spoločnosti preukázanie totožnosti majiteľa, avšak bolo nutné predložiť dokumenty o založení spoločnosti. Sankčný zoznam bol v tej chvíli aktualizovaný, z čoho vyplýva, že britská vláda disponovala informáciami o Saldovi. Hovorca vlády sa odmietol vyjadriť, či boli v tejto súvislosti podniknuté potrebné kroky, no Grainholding vystupuje v Británii stále ako aktívna spoločnosť.

Labouristická poslankyňa britského parlamentu Margaret Hodgeová zhrnula túto situáciu nasledovne: "Nevieme, či má táto spoločnosť nejaké zisky, fungujúci účet v Spojenom kráľovstve, či sa tým zaoberajú orgány činné v trestnom konaní a či jej zmrazili majetok. O ničom z tohto sa nerozpráva. Tento systém je plný chaosu."

Pranie peňazí

V obchodnom registri Veľkej Británie je uvedené, že Grainholding má kapitál vo výške cez 1 milión eur, ktorý je rozdelený medzi dve fyzické osoby. Jednou z nich je Saldo a druhou ďalší Ukrajinec. Krátko predtým, ako Rusko napadlo Ukrajinu, Graeme Biggar, vtedajší šéf ekonomickej kriminality v Národnej kriminálnej agentúre, poskytol britským poslancom dôkazy o praní špinavých peňazí z bývalého Sovietskeho zväzu, pričom takmer polovica putovala do spoločností a podnikov vo Veľkej Británii.

Kontroly v Companies House sú také laxné, že samotné dokumenty o založení spoločnosti nepotvrdzujú, že Saldo skutočne založil Grainholding. "Spoločnosť nie je v žiadnom kontexte spájaná s kancelárskym blokom v Hatton Garden, ktorý je uvedený v zakladajúcich dokumentoch spoločnosti," uviedol prevádzkovateľ budovy.

Zmrazenie majetku nič nerieši

Neexistujú žiadne náznaky, že by Saldo alebo Grainholding boli zapletení do korupcie alebo prania špinavých peňazí. Avšak skutočnosť, že firma bola vytvorená v mene Putinovho človeka a počas trvania platných sankcií, vyvoláva širšie otázky o nedostatočnom dohľade nad britskými spoločnosťami. "Aj keby bol podiel Saldo Grainholding alebo jej aktíva zmrazené, vlastníctvo britskej spoločnosti by mohlo mať výhody pre zahraničných vlastníkov. Vlastniť britskú spoločnosť dáva pocit legitímnosti, ktorú možno použiť na presun peňazí v iných prípadoch," povedal Tom Mayne, výskumník z Oxfordskej univerzity, ktorý sa špecializuje na bývalý Sovietsky zväz.

Tento mesiac Saldo odcestoval do Moskvy na stretnutie s Putinom. Mal od neho žiadať pomoc s dodávkami plynu a 25 miliárd rubľov, teda asi 273 miliónov eur, na výstavbu skladu, ktorý by okrem iného pomohol zásobovať Rusko zeleninou. "Určite vám pomôžeme," odpovedal Putin. O niekoľko dní neskôr ruský prezident navštívil oblasť chersonského regiónu, ktorá je pod ruskou kontrolou.