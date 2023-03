Vatikán potvrdil dátum, kedy by mohli pápeža prepustiť z nemocnice: Lieči sa so zápalom priedušiek

Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v piatkovom písomnom vyhlásení uviedol, že vo štvrtok mal pápež dobré "klinické" výsledky a jeho zotavovanie prebieha štandardným spôsobom. Okrem toho uviedol, že František mal vo štvrtok na večeru pizzu.

Na večeru mal pápež pizzu

Pápež by sa mal podľa slov Bruniho vrátiť do svojej rezidencie, Domu svätej Marty vo Vatikáne, zrejme už v priebehu soboty, súdiac podľa výsledkov testov, ktoré mu lekári urobili v piatok ráno. Pápeža Františka (86) hospitalizovali v nemocnici Gemelli v stredu. Po dvoch nociach, ktoré tam strávil, a liečbe antibiotikami sa jeho stav sa podľa lekárov zlepšuje. To, že by ho mohli prepustiť do domáceho ošetrenia v sobotu, už v piatok ráno avizoval aj dekan kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re.