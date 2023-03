Pridať do systému VŠ nejakú sumu nič nerieši, reagoval Fiala na akademikov

Galéria fotiek (2) Petr Fiala

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo, File

PRAHA - Pri riešení otázky nízkych platov pedagógov v humanitných a spoločenskovedných odboroch by podľa českého premiéra Petra Fialu nepomohlo, ak by vláda svojím rozhodnutím pridala do vysokoškolského systému nejakú sumu financií. Je podľa neho nutné hľadať riešenie, ktoré bude dlhodobé a efektívne. Povedal to v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Jeseníku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.