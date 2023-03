Francúzsko čaká ďalšie kolo celoštátnych protestov: Odbory ich naplánovali na 6. apríla

Obyvatelia krajiny vyšli do ulíc aj v utorok. Bol to desiaty deň celoštátnych protestov, ktoré sa začali v januári. Ľudia vyjadrujú nespokojnosť s reformou, ktorá okrem iného zahŕňa zvýšenie veku odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.

Galéria fotiek (2) Francúzsko zažíva 10. deň štrajkov a protestov proti dôchodkovej reforme

Zdroj: SITA/AP Photo/Thomas Padilla

V Paríži v utorok vypukli násilné strety medzi demonštrantmi a políciou, ktorá použila proti demonštrantom slzotvorný plyn. Niektorí protestujúci v čiernom oblečení so zahalenými tvárami prepadli obchod s potravinami a založili požiar pri námestí Place de la Nation na východe Paríža. V meste Nantes hádzali demonštranti rôzne predmety proti bezpečnostným zložkám, ktoré na rozohnanie davu použili slzotvorný plyn. V plameňoch sa ocitla pobočka banky aj odpadkové koše v okolí budovy súdu. Polícia v Lyone na juhovýchode Francúzska zasahovala proti demonštrácii vodným delom. Násilnosti hlásili aj z mesta Lille na severe krajiny; polícia tam tiež zasahovala slzotvorným plynom.

Premiérka pozvala odbory na rokovania

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok stretol s premiérkou Élisabeth Bornovou, ďalšími ministrami kabinetu a vysokopostavenými zákonodarcami na krízových rokovaniach v Elyzejskom paláci, uviedla prezidentská kancelária. Premiérka lídrov odborov pozvala na rokovania, ktoré sa majú konať na budúci týždeň, píše AFP.