Vo Francúzsku pokračujú tvrdé protesty: VIDEO V Bordeaux horela radnica! O týždeň očakávajú návštevu britského kráľa

Protesty proti neskoršiemu odchodu do dôchodku sa v plnej sile rozbehli aj na juhozápade Francúzska. Ako uvádza portál BBC, v prístavnom meste Bordeaux sa demonštranti rozhodli podpáliť radnicu, aby vyjadrili nesúhlas s návrhom novely zákona, ktorý prišiel z dielne prezidenta Emanuela Macrona.

Podľa informácií francúzskeho rezortu vnútra vyšlo vo štvrtok 23. marca do ulíc po celom Francúzsku viac ako milión nespokojných občanov. Len v Paríži ich bolo takmer 120-tisíc. Polícia musela proti demonštrantom použiť slzotvorný plyn a zatkla desiatky ľudí. Protesty majú pokračovať aj budúci týždeň. Francúzi nesúhlasia, že odchod do dôchodku sa zvyšuje zo 62 na 64 rokov.

Paríž

V hlavnom meste zanechali demonštranti po sebe rozbité výklady. Pouličné lampy a lavičky boli v zúboženom stave. Médiá informovali, že masa protestujúcich sa dostala do niekoľkých stretov s políciou. Muži zákona sa museli kryť rôznymi predmetmi, ktoré do nich hádzal rozzúrený dav. Objavili sa aj svetlice. pred Jeden policajt mal stratiť vedomie, ale kolegovia sa o neho postarali.

V meste Rouen na severe krajiny sa počas protestov ocitla na zemi žena s poranenou rukou. Svedkovia tvrdili, že polícia do davu začala hádzať oslepujúce granáty, pričom jeden z nich ju zasiahol a prišla o palec.

Horiaca radnica

V meste Bordeaux sa situácia ešte viac vyostrila. Vo štvrtok večer 23. marca začala horieť mestská radnica. V týchto chvíľach ešte prebieha vyšetrovanie, polícia nemá žiadnych podozrivých. Práve Bordeaux bude na budúci týždeň hostiť britského kráľa Karola III. Posledné udalosti vyvolali otázky, či je bezpečné uskutočniť takúto cestu.

Minister vnútra Gérald Darmanin sa však snažil vyvrátiť akékoľvek obavy. "Zabezpečenie bezpečnosti pre kráľa a britskú delegáciu nepredstavuje pre Francúzsko žiadny problém. Mesto Bordeaux sa už teší na návštevu Jeho výsosti Karola III.," poznamenal. Francúzska premiérka Élisabeth Borneová na Twitteri uviedla, že prejavovať svoj názor nie je zakázané, no násilie a ponižovanie, ktoré zažíva celá krajina, sú neprijateľné. "Vyjadrujem svoju vďaku polícii a všetkým záchranným zložkám," vyjadrila sa.

Ohlásený už desiaty

Odbory a opozícia považujú ďalší deň protestov za úspešný, no naskytuje sa otázka, dokedy to bude takto pokračovať. Vláda dúfa, že protesty časom stratia na sile. Od januára tohto roku prebehlo vo francúzskych mestách už deväť protestov proti novele zákona o odchode do dôchodku. Budúcotýždňový, ktorý pripravujú odbory, má byť už desiatym.

archívne video