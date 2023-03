Útek do raja: Šéf skrachovanej banky si užíva luxus za milióny! Prvotriedny výsmech do očí klientom

SANTA CLARA – Bývalého generálneho riaditeľa banky Silicon Valley Grega Beckera videli v stredu (16. 3.) na Havaji. Kým on dovolenkuje, jeho bývalí kolegovia po ňom upratujú neporiadok. K jeho nečakanému odchodu do „predčasného dôchodku“ dochádza len pár dní po tom, ako banka, ktorej šéfoval, skrachovala. Becker sa namiesto zodpovedného prístupu rozhodol utiecť do raja.

Archívne video:

Becker aj so svojou manželkou Marilyn Bautista po páde banky ušli do raja na ostrove Maui, kde má generálny riaditeľ nehnuteľnosť za 3,1 milióna dolárov. O nezodpovednom a škandalóznom prístupe riaditeľa Silicon Valley Bank informuje portál NY Post. Napriek tomu, že mal Becker stratiť všetko, čo posledných 12 rokov budoval, vôbec nepôsobí tak, že by mu krach banky výrazne ublížil. Pár si užil aj jazdu limuzínou s osobným šoférom, ktorá ich doviezla až na letisko v San Franciscu. Z letiska následne leteli prvou triedou rovno do raja.

Galéria fotiek (3) Generálny riaditeľ Silicon Valley Bank Gregory Becker s manželkou Marilyn Bautista.

Zdroj: DailyMail.com

Dnes už bývalý generálny riaditeľ bol videný len v šortkách a žabkách v meste Lahaina. Práve neďaleko tohto mesta by mala stáť Beckerova na mieru navrhnutá miliónová vila. Súčasťou komplexu by mal byť aj moderný tenisový kurt, tri bazény či klubovňa s luxusným barom. Samozrejmosťou sú tiež miesta na pláži, ktoré sú uspôsobené na surfovanie.