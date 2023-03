Nezadržateľná politická revolúcia? Česi otvorili mimoriadne citlivú tému, voliť by vraj mohli už 16-roční tínedžeri!

PRAHA - Téma, ktorá by v našich končinách zrejme do značnej miery rozvírila politické vody a určite by ovplyvnila aj následnú kampaň sa začína riešiť už za našimi hranicami. Česká republika sa totiž vážne pohráva s myšlienkou toho, že k volebným urnám by pripúšťali už mladších ľudí ako tých 18-ročných. Reč je o 16-ročných tínedžeroch!

Vážnu tému podrobuje analýze portál Novinky.cz. Tamojšia vládna koalícia sa totiž bude touto otázkou zaoberať už čoskoro. Ide vlastne o zníženie rokmi zaužívanej volebnej vekovej hranice 18 rokov na 16 rokov.

Tému priniesol subjekt STAN

Iniciatívne diskusný príspevok o tejto téme prinieslo koaličné hnutie STAN. Aj keď v prípade premiéra Petra Fialu ide o analytikmi popisovanú ako pomerne liberálne a progresívnu vládu, napriek tomu sa návrh nestretol s úplným pochopením. Rátať treba samozrejme s odporom opozície, no ani koaličná ANO nie je z nápadu dvakrát nadšená.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Návrh mienia riešiť v koalícii

K téme mal čo povedať aj vicepremiér a šéf STAN Vít Rakúšan. "STAN v minulom volebnom období predložil návrh na zníženie aktívneho volebného práva na 16 rokov veku v prípade komunálnych volieb. Pripravení sme aj na diskusiu o využití v ďalších typoch volieb. Takýto krok by pomohol nielen k zvýšeniu volebnej účasti mladých, ale aj k väčšiemu záujmu o politiku a zapojenie do verejného diania. A že sa mladí ľudia o dianie zaujímajú, to jasne ukazujú napríklad ich aktivity zacielené na otázky klímy a ochrany životného prostredia," povedal vicepremiér, podľa ktorého je hnutie pripravené tému priniesť do koaličných diskusií.

Vít Rakušan

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Riešia to aj inde ako v Česku, tvrdí Fiala

"Môžeme o tom viesť debatu, existuje aj množstvo dobrých dôvodov na zachovanie hranice 18 rokov," povedal český premiér Petr Fiala s tým, že túto tému zďaleka nerozoberajú len v Česku. Je vraj otvorený všetkým argumentom.

Petr Fiala na summite v Bruseli

Zdroj: TASR/AP Photo/Olivier Matthys

ANO nie je z hľadiska opozície otvorené k tejto zmene

Dalo sa aj očakávať, že proti návrhu sa postaví opozícia vo forme hnutia Andreja Babiša ANO. "V 18 rokoch sa človek stáva plnoletým a preberá plnú zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia a činy. K tomu tiež patrí, že nadobudne všetky práva, vrátane práva voliť. Nedáva žiadny zmysel, aby sme práve vekovú hranicu pri volebnom práve posúvali," podotkol podpredseda ANO a predseda ústavno-právneho výboru Radek Vondráček.

Andrej Babiš

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Máme úplne iné návrhy, ako zvýšiť volebnú účasť. Je to zavedenie priamej voľby a odvolateľnosť politikov, keď tento môj zákon už roky leží v Snemovni, zavedenie priamej hmotnej zodpovednosti politikov a plus, čo sa týka volebného systému, tak chceme zrušiť Senát. To by zvýšilo volebnú účasť a priama prezidentská voľba je toho dôkazom," reagoval na túto tému ďalší opozičník Tomio Okamura.