Nemecko varuje pred unáhlenými závermi v súvislosti so správami o Nord Streame

BERLÍN/KYJEV - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vystríhal v stredu pred predčasnými obvineniami. Reagoval tak na správy médií, že americké tajné služby vidia za sabotážou plynovodu Nord Stream "proukrajinskú skupinu". TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a denníka The Guardian.

"Rovnako dobre to mohla byť zinscenovaná operácia s cieľom obviniť Ukrajinu. Aj túto možnosť už priniesli médiá," uviedol nemecký minister pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. Pistorius sa v súčasnosti nachádza vo Švédsku na stretnutí ministrov obranu EÚ.

"Samozrejme tieto správy veľmi intenzívne sledujeme," reagovala nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Tá sa v súčasnosti nachádza na návšteve v Iraku. Sila ústavnej demokracie podľa nej spočíva aj v tom, že niekedy sa musí stiahnuť a nechať oficiálne úrady, aby pokračovali vo vyšetrovaní. "Nemala by sa uchyľovať k predčasným záverom na základe správ médií," uviedla Baerbocková.

Obviňujú proukrajinskú skupinu

Dodala, že Dánsko a Švédsku ju informovali o tom, že stále prebieha ich vyšetrovanie incidentu, počas ktorého boli plynovody Nord Stream poškodené. Americký denník New York Times (NYT) v utorok informoval, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie o sabotáži na plynovode. Naznačujú, že za minuloročné výbuchy na Nord Streame je zodpovedná "proukrajinská skupina". Správa však nešpecifikuje, o akú skupinu šlo, ani to, kto operáciu riadil alebo zaplatil. NYT však uvádza, že neexistujú dôkazy o zapletení ukrajinského vedenia do útoku.

Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.

Kremeľ správy o útokoch na Nord Stream označil za súčasť dezinformačnej kampane

Kremeľ v stredu označil správy médií o útokoch na potrubia plynovodu Nord Stream za "koordinované úsilie", ktoré má odkloniť pozornosť. TASR správu prevzala z webových stránok denníka The Guardian a stanice CNN.

Denník New York Times (NYT) v utorok napísal, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie, ktoré naznačujú, že za minuloročné výbuchy na plynovode Nord Stream je zodpovedná "proukrajinská skupina". Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto správy označil za "dezinformačnú kampaň". Ukrajina akúkoľvek účasť na útokoch popiera.

"Tvorcovia týchto útokov chcú očividne odkloniť pozornosť," uviedol Peskov pre ruské médiá. Dodal, že ide o "koordinovane" vytváraný obsah médií. "Ako môžu predstavitelia USA čokoľvek tvrdiť bez vyšetrovania?" spýtal sa. Krajiny podieľajúce sa na prevádzke Nord Stream by podľa jeho slov mali trvať na urýchlenom a transparentnom vyšetrovaní.

Zatiaľ nevysvetlenými explóziami boli vlani 26. septembra poškodené tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 na dne Baltského mora. Plynovodom Nord Stream 1 v tom čase už plyn do Európy neprúdil kvôli rastúcemu napätiu medzi Moskvou a Západom po ruskej invázii na Ukrajinu. Moskva zastavenie prevádzky zdôvodňovala údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám však nikdy nebol spustený.