Čechom sa kazia plynové kotle: Môže za to plyn zo západu? Je iný ako ruský! Reakcia našich plynárov

České ministerstvo priemyslu a obchodu zaznamenalo podľa ministra Jozefa Síkelu niekoľko desiatok sťažností na upchatie plynových kotlov a v niekoľkých prípadoch aj poškodenie kotlov pripočítaných zmene v dovoze plynu. Záležitosť berie podľa vlastných slov vážne. Síkela povedal, že pri kontrolách na vstupe plynu do Česka žiadne anomálie v jeho zložení odhalené neboli. Vec teraz rieši s Českým plynárenským zväzom, spoločnosťou Net4gas, ktorá zaisťuje prepravu zemného plynu cez Českú republiku, a tiež Energetickým regulačným úradom.

Západný plyn má mať viac sírovodíka

Západný plyn má mať viac sírovodíka

Do Česka sa už nedováža žiadny ruský plyn. České média ešte minulý týždeň informovali o tom, že plyn mieriaci do Česka zo Západu obsahuje viac sírovodíka. U niektorých kotlov to údajne môže viesť k poškodeniu, oprava vyjde na tisíce korún. Plyn, ktorý teraz domácnosti aj firmy odoberajú, pochádza z Nórska a LNG terminálov. Kvôli trochu inému zloženiu oproti ruskému podľa odborníkov môže za určitých podmienok znečisťovať plynové zariadenia, ale ako upozornila česká televízia, pri pravidelnej údržbe by problém nastať nemal.

Galéria fotiek (4) Nord Stream 2

Slovensko vraj problémy nemá

Slovenský plynárenský a naftový zväz a jeho členovia tvrdia, že sťažnosti ohľadom kazivosti koncových zariadení z dôvodu nižšej kvality zemného plynu aktuálne neevidujú. Všetok zemný plyn, ktorý prichádza na Slovensko, podľa ich slov spĺňa kvalitatívne parametre, ktoré sú definované v technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete.

Parametre kvality plynu sa sledujú na úrovni prepravy plynu medzi jednotlivými medzinárodnými tranzitnými sústavami. "Na všetkých vstupných bodoch prepravnej siete sa stanovujú kvalitatívne parametre (zloženie zemného plynu - 11 zložiek, obsah sírnych zlúčenín, ostatné parametre - rosný bod vody, rosný bod uhľovodíkov, výhrevnosť, spaľovacie teplo, Wobbe-ho index a hustota). V zmysle týchto prepojovacích dohôd nie je možné, aby sa na naše územie dostal plyn, ktorý by nespĺňal požadované parametre. Na rovnakom princípe zároveň fungujú všetci prevádzkovatelia v EÚ," uviedol výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský.

Galéria fotiek (4)

Práve vyššie percento sírovodíka, ktorý sa pri spaľovaní mení na síranové soli a upcháva horáky, označil za problém člen ČKAIT Václav Petráš. Sírovodík je v zemnom plyne nežiadúci práve pre jeho agresivitu na plynové potrubia, spotrebiče a aj jeho jedovatosť. Jeho maximálne povolené limity sú podľa Kvasňovského päť miligramov (mg) na meter kubický (m3) zemného plynu a celkové množstvo síry nesmie prekročiť 20 mg/m3.

Plyn distribuovaný na Slovensku je do distribučnej siete dodávaný z prepravnej siete spoločnosti Eustream, z podzemných zásobníkov zemného plynu a z vlastných zdrojov spoločnosti Nafta. "Vo všetkých bodoch je kvalita zemného plynu kontrolovaná. Hodnoty parametra sulfánov neboli doposiaľ v žiadnom zo vstupných bodov do distribučnej siete prekročené," zdôraznil Kvasňovský. Hodnoty celkovej síry sa podľa neho pohybujú v stotinách percent.

Galéria fotiek (4)

Dôležité sú pravidelné prehliadky a skúšky

Aj keď zemný plyn spĺňa podľa plynárov všetky kvalitatívne parametre, hovorca spoločnosti SPP-Distribúcia Milan Vanga upozornil na povinnosť správcov bytových domov zabezpečovať pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky plynových technických zariadení počas prevádzky.

Táto povinnosť sa však netýka majiteľov rodinných domov a žiadna legislatíva frekvenciu revízií neupravuje. "V záujme udržiavania bezpečnosti a spoľahlivosti odberných plynových zariadení v rodinných domoch ich majiteľom odborné kontroly a prehliadky odporúčame," uviedol Vanga. Pripomenul, že výrobcovia plynových spotrebičov v návodoch na ich inštaláciu a používanie predpisujú frekvenciu odborných skúšok a kontrol.