Švédsko a Fínsko by mali do NATO vstúpiť spoločne, myslí si fínsky minister

Zdroj: Getty Images/Oleksii Liskonih

HELSINKI- Pre všetky krajiny Severoatlantickej aliancie by bolo výhodnejšie, keby do nej Fínsko a Švédsko vstúpili spoločne. Na stretnutí v Bruseli to v stredu vyhlásil fínsky minister obrany Mikko Savola. Správu sme prevzali z agentúry Reuters.