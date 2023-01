Nepochopiteľný čin milujúcej mamy: Uškrtila svoje dve malé deti a pokúsila sa zabiť aj tretie, nikto to nechápe

BOSTON - Keď rodič dokáže zabiť svoje dieťa, je to priam nepochopiteľné. Bohužiaľ, stáva sa to a len prednedávnom obletela Slovensko správa o strašnom čine muža z Michaloviec, ktorý pripravil o život svoje dve deti aj manželku a potom spáchal samovraždu. Podobný prípad sa udial v týchto dňoch v USA, kde zase matka z Massachusetts uškrtila svoje dve malé deti, pokúsila sa zabiť aj tretie a chcela spáchať samovraždu.

Lindsay Clancyová (32) z Plymouthu bola obvinená z dvoch vrážd. Ako informoval okresný prokurátor Tim Cruz, o život pripravila svoju 5-ročnú dcéru a 3-ročného syna. V pláne mala zniesť zo sveta aj svoje tretie dieťa a spáchať samovraždu, no to sa jej nepodarilo. Kým však bábätko bojuje o život, ona je mimo ohrozenia života a momentálne sa zotavuje v bostonskej nemocnici, kde je pod dozorom polície.

Manžel Clansyovej zalarmoval políciu na čísle 911 a oznámil, že jeho manželka skočila z okna bytu. „Prví zasahujúci policajti následne našli v dome tri deti mladšie ako päť rokov v bezvedomí so zjavnými príznakmi ťažkej traumy,“ povedal Cruz.

Päťročnú Coru a trojročného Dawsona urýchlene previezli do nemocnice, kde ich, bohužiaľ, už mohli iba vyhlásiiť za mŕtvych. Podľa úradov tretie dieťa, 7-mesačného chlapčeka, vo veľmi vážnom stave previezli do bostonskej detskej nemocnice a najbližšie hodiny alebo dni ukážu, či prežije a aké poškodenia utrpel. Podľa Cruza to vyzerá tak, že dovtedy milujúca mama, ktorá by za deti položila aj život, ich udusila. Súdny lekár v najbližších dňoch vydá oficiálnu príčinu smrti.

Clancyovú ošetrili na mieste činu a previezli do neďalekej nemocnice. "Je to nepredstaviteľná, nezmyselná tragédia a prebieha vyšetrovanie," povedal Cruz.

Vyšetrovatelia zvažujú možnosť, že Clancyová trpela popôrodnou psychózou, dôsledkom čoho spáchala vraždu a pokúsila sa o samovraždu, uviedli zdroje CBS Boston. Pracovala ako zdravotná sestra v Massachusetts General Hospital a mala dovolenku.

Stará mama detí Rita Musgroveová pre NBC Boston povedala, že keď minulý týždeň s Lindsay hovorila, nezdalo sa jej nič nezvyčajné. "Je to šokujúca vec a je to srdcervúce," povedala, keď nechala kvety pri pamätníku pred rodinným domom.

Teta detí Donna Jesseová dodala, že „to boli jednoducho krásne, krásne deti. Bolo o ne dobre postarané - boli jednoducho krásne, to je všetko. Mali krásny život."

"Chcem ďalej pochváliť profesionalitu a prácu záchranárov z Duxbury a štátnej polície," povedal Cruz. "Som si istý, že mnohí z nich nezabudnú na to, čo videli včera večer."