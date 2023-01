Keby prezidenta volili len Česi v cudzine, víťaz by bol známy už po prvom kole: Tento kandidát deklasoval ostatných

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP

PRAHA - Generál vo výslužbe Peter Pavel by bol zvolený za prezidenta už v prvom kole volieb hlavy štátu, ak by hlasovali len Česi zdržiavajúci sa v zahraničí. Získal od nich približne 56 percent hlasov. Druhý finalista, expremiér a predseda ANO Andrej Babiš, skončil v cudzine až štvrtý so štvorpercentným ziskom. Druhá bola v zahraničí bývalá rektorka Mendelovej univerzity Danuša Nerudová s 28,5 percenta hlasov, tretí diplomat a senátor Pavel Fischer so siedmimi percentami. Vyplýva to z údajov na volebnom webe.