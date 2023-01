Britskú poštu postihol "kybernetický incident": Zásielky do zahraničia neposiela

LONDÝN - Kybernetický incident v stredu vážne narušil medzinárodnú prevádzku britskej pošty, informuje agentúra Reuters. "Nateraz nie sme schopní posielať zásielky do zahraničných destinácií," oznámila Kráľovská pošta na svojej webovej stránke. Zákazníkom odporučila, aby počkali s podaním zásielok do zahraničia.

Ako pripomína agentúra Reuters, tento "kybernetický incident" je jedným z viacerých, ktoré v nedávnej dobe postihli Britániu. V uplynulých týždňoch hackeri prenikli do twitterových účtov dvoch členov vlády. "Závažný IT incident" postihol v decembri aj webovú stránku denníka The Guardian, pričom údajne šlo o ransomwarový útok.