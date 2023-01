Začal sa proces s mužom obvineným z teroristického útoku na Manhattane

Išlo o najkrvavejší teroristický čin v New Yorku od útoku al-Káidy na budovy Svetového obchodného centra z 11. septembra 2001, informuje agentúra AFP. Obžalovaný Sajfulla Saipov čelí sérii obvinení z terorizmu, osemnásobnej vraždy a 12-násobného pokusu o vraždu, za ktoré mu hrozí trest smrti. Samotný páchateľ tvrdí, že konal v mene extrémistickej organizácie Islamský štát (IS/ISIS), ktorý ho označil za svojho "vojaka".

Súdny proces by mal podľa očakávaní trvať tri mesiace. O vine obžalovaného, ako aj o tom, či bude odsúdený na trest smrti alebo doživotie, napokon rozhodne súdna porota. V prípade trestu smrti bude musieť byť jej verdikt jednomyseľný, uvádza denník The Wall Street Journal. K útoku došlo 31. októbra 2017 neďaleko newyorského Svetového obchodného centra. Páchateľ prenajatým pick-upom vrážal do ľudí na cyklistickej ceste, až kým ho po vyše kilometri nezastavil náraz do školského autobusu. Saipov sa potom pokúsil ujsť a zastavil ho až policajt, ktorý ho postrelil do brucha.

Obžaloba uvádza, že Saipov svoj útok plánoval asi rok a zámerne si preň vybral sviatok Halloween, aby zabil čo najviac ľudí. Medzi usmrtenými osobami boli aj šiesti cudzinci - piati Argentínčania a jedna Belgičanka. Podľa amerických médií je proces so Saipovom vôbec prvým konaním pred americkým federálnym súdom za úradovania prezidenta Joea Bidena, v ktorom žiada prokuratúra pre obžalovaného trest smrti.

Samotný Biden je odporcom trestu smrti a jeho administratíva v roku 2021 zaviedla moratórium na výkon popráv pre trestancov odsúdených federálnymi súdmi. Väčšinu popráv v USA vykonávajú úrady jednotlivých štátov, a nie federálna vláda. Súdy v New Yorku vynášajú tresty smrti len veľmi výnimočne.