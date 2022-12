Minister z hnutia Taliban ospravedlňoval zákaz štúdia žien na univerzitách

Galéria fotiek (3) Afganské vládnuce hnutie Taliban zakázalo ženám navštevovať univerzity

Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

KÁBUL - Afganský minister pre vysoké školstvo Neda Mohammad Nadím z hnutia Taliban ospravedlňoval vo štvrtok zákaz štúdia žien na univerzitách tým, že študentky nedodržiavali islamské pravidlá obliekania, chodili do tried bez sprievodu mužského príbuzného a stýkali sa so študentmi. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.