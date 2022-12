Prevratný POKROK v boji s rakovinou! Tento test odhalí 14 druhov tohto ochorenia v ranom štádiu

Švédski vedci vyvinuli metódu na včasné odhalenie 14 druhov rakoviny. Test na rakovinu je založený na analýze takzvaných glykozaminoglykánov (GAG). Ide o zlúčeniny cukrov, ktorých štruktúra sa mení v dôsledku nádorov, ktoré možno zistiť v krvi a moči. Výsledky štúdie boli publikované v odbornom časopise PNAS.

ilustračné video

Štúdie sa zúčastnilo 1260 zdravých a onkologických pacientov. Vedci stanovili špecifickosť testu na 95 percent. Ich cieľom bolo získať nie viac ako 5 percent falošne pozitívnych výsledkov testov u zdravých ľudí. S jedným miliónom testovaných ľudí by to stále bolo 50 000 ľudí.

V štúdii bolo po teste moču správne identifikovaných šesť z desiatich pacientov s rakovinou a u štyroch pacientov bol test falošne negatívny. Vedci neskôr svoje výsledky porovnali so vzorkami z holandskej krvnej banky a na myšom modeli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Test, pre ktorého ďalší rozvoj bola založená spoločnosť Elypta, je takzvaná tekutá biopsia, pri ktorej sa na rozdiel od klasických biopsií neodoberajú a neanalyzujú vzorky tkaniva, ale vyšetrujú sa telesné tekutiny ako krv a moč pre určité biomarkery. Takéto testy sa vykonávajú veľmi jednoducho, a preto sa dajú použiť aj pri typoch rakoviny, kde je biopsia ihlou riziková, ako sú napríklad nádory pľúc alebo mozgu. Tkanivové testy však svojou výpovednou hodnotou jednoznačne prevyšujú, a preto sa tekuté biopsie zvyčajne odporúčajú len ako doplnok.

Nádej na lacné testy

Autori štúdie však zdôrazňujú, že pri skúmaní GAG by aj niekoľko znakov mohlo poskytnúť zmysluplné informácie o priestorovom a časovom stave rakoviny v počiatočnom štádiu. Dúfajú v jednoduchý, lacný test, ktorý je vhodný na použitie pri masovom skríningu. Autori odhadujú okolo 50 dolárov za test, čo je výrazne lacnejšie ako iné experimentálne testovacie metódy.

Typy rakoviny zistené testami predstavovali pre pacientov zlú prognózu. Podľa štúdie by to mohlo zvýšiť klinický význam testu, keďže nebezpečné nádory by sa dali odhaliť skôr a zároveň by sa dalo predísť zbytočným lekárskym vyšetreniam pri neškodných nádoroch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ale test má aj svoje slabiny, hovorí výskumníčka rakoviny Almut Schulzeová z Nemeckého centra pre výskum rakoviny (DKFZ) v Heidelbergu, ktorá sa na štúdii nezúčastnila. Niektoré ochorenia, ako je metabolický syndróm, pravdepodobne sfalšujú platnosť testu a potom môžu viesť k falošne pozitívnym výsledkom. „Metabolické syndrómy alebo niektoré zápalové ochorenia nie sú nezvyčajné najmä v starobe,“ hovorí Schulzeová. Ak sa však test osvedčí, „skôr či neskôr by mohol byť zaradený do skríningovej rutiny“.

Edgar Dahl z Ústavu patológie Univerzitnej nemocnice RWTH v Aachene považuje analýzu GAG za zaujímavý prístup k včasnej detekcii rakoviny. "Ale tento nový test má, samozrejme, ešte ďaleko od bežnej aplikácie." Dahl tento postup považuje aj za „dobrý doplnok“ na odhaľovanie nádorov v ranom štádiu. Pred jeho zavedením sú ešte potrebné rozsiahle štúdie.