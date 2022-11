Vedci varujú pred obrovskou hrozbou zo Sibíri: Toto sa môže dostať do obehu medzi ľudí

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MARSEILLE - Francúzski vedci v štúdii zverejnenej na serveri bioRxiv uviedli, že oživili a identifikovali prastaré vírusy pochádzajúce zo sibírskeho permafrostu. Zároveň poukázali na to, že tieto mikroorganizmy je vzhľadom na meniacu sa klímu potrebné preskúmať, a to napriek tomu, že takýto výskum predstavuje značné riziko. Obávajú sa totiž, že pri rozmrazovaní ľadovcov sa znovu dostanú do obehu.