V provládnom meste v Sýrii vypukli protesty: Zahynuli dvaja ľudia

Protivládne protesty sú v Sýrii zriedkavé, pretože prezident Bašár Asad pred vyše desiatimi rokmi potlačil prodemokratické povstanie. Asad prežil následnú občiansku vojnu, ale konflikt vrhol Sýriu do chudoby, ktorú ešte zhoršuje nedostatok potravín a energetická kríza. Hoci Suwajdá sa vo všeobecnosti vyhla občianskej vojne, v tejto provincii obývanej drúzmi sa v posledných niekoľkých rokoch konajú protikorupčné protesty. Napätie medzi obyvateľmi a sýrskou vládou vedenou Asadom tak narastá. Sýrske ministerstvo vnútra oznámilo, že po tom, ako protestujúci v nedeľu zaútočili na policajnú stanicu v rovnomennej metropole provincie Suwajdá, o život prišiel policajt.

Nahnevaní Sýrčania zaútočili v nedeľu aj na verejnú budovu v juhozápadnom, provládnom meste Suwajdá, keď protestovali proti vážnym ekonomickým ťažkostiam. Informovala o tom exilová organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii a svedkovia, píše agentúra AFP. Protestujúci hádzali kamene do vládneho úradu. Niektorí mladí ľudia neskôr do úradu vtrhli, odstránili z priečelia budovy portrét sýrskeho prezidenta Bašára Asada a roztrhali ho. Žiadali aj pád Asadovho režimu, uviedlo SOHR. Ďalší protestujúci podpálili vozidlo bezpečnostných zložiek a niekoľko ďalších poškodili - reagovali tak po tom, čo bezpečnostné sily začali strieľať, aby rozohnali demonštrantov, informovalo SOHR. Podľa tohto centra bezpečnostné sily strieľali do protestujúcich ostrými nábojmi.

Galéria fotiek (2) Škody po útoku v Sýrii

Zdroj: TASR/AP Photo/Ghaith Alsayed

Protestujúci pre agentúru DPA uviedol, že v centre Suwajdy a pred radnicou sa zhromaždili stovky miestnych obyvateľov. Protestovali proti zhoršujúcim sa životným podmienkam a vyzývali na pád režimu. Suwajdá patrí do oblasti, v ktorej žijú prevažne drúzovia a ktorá je pod kontrolou vlády. Drúzovia tvoria v Sýrii menšinu, ide o vetvu šiitského islamu. Väčšina obyvateľov v Suwajde je voči Asadovi lojálna.