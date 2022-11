Energetická kríza zasiahla aj Kubu: Problémy majú vyriešiť plávajúce elektrárne z piatich krajín

Kube by s rekonštrukciou po škodách, ktoré spôsobil hurikán Ian, malo pomôcť hneď niekoľko krajín. Patrí medzi ne Čína, Alžírsko, Turecko a Rusko. "Čaká nás krátka, ale intenzívna návšteva priateľov, ktorá otvorí cesty pre našu ekonomiku, ktorá je sužovaná sankciami," povedal Díaz-Canel. Ako dodal, cieľom rokovaní bude zmierniť dôsledky krízy po pandémii koronavírusu na kubánske hospodárstvo.

Problémom pre Kubu sú aj americké sankcie. Tie trvajú už niekoľko desiatok rokov. Po tom, ako ich americký prezident Barack Obama zmiernil, jeho nástupca Donald Trumpsa postaral o ch opätovné sprísnenie. Súčasný prezident Joe Biden do tejto problematiky zatiaľ nezasiahol.

Ďalšia rana po covide

Podľa agentúry EFE ide o najvýznamnejšiu zahraničnú cestu kubánskej vlády od začiatku pandémie. V delegácii sú okrem iného ministri hospodárstva, obchodu, energetiky, zahraničia či zdravotníctva. Obmedzenia v turistike z dôsledku covidu, na ktorej je kubánske hospodárstvo z veľkej časti závislé, ešte zhoršili už aj tak zlú životnú úroveň značnej časti Kubáncov. K nedostatku základného tovaru, vrátane potravín či liekov, sa v posledných rokoch pridali stále častejšie a dlhšie výpadky dodávok elektriny, niekedy trvajú aj desať hodín.

Galéria fotiek (2) Výpadky elektriny na Kube trvajú aj desiatky hodín.

Zdroj: SITA/AP/Ramon Espinosa

Problémy sú spôsobené zastaranou a nedostatočne udržiavanou energetickou infraštruktúrou. Táto situácia Kubu dobehla minulý rok v júli, kedy vypukli najväčšie protivládne demonštrácie za posledných tridsať rokov. Komunistickej vláde sa podarilo protesty potlačiť a stovky ľudí skončilo za mrežami.

Lode ako forma pomoci

Zmierniť výpadky elektriny by mala pomôcť aj ďalšia turecká loď, ktorá do havanského prístavu priplávala v utorok. Do konca mesiaca má byť napojená na kubánsku energetickú sústavu. Dodávať by mala asi 110 megawatthodín elektriny. Od roku 2019 ide už o siedmu takúto loď, ktorú Kube poskytla turecká firma Karadeniz. Tri z nich sú v prístave Mariel a ostatné kotvia v Havane. Všetkých sedem lodí by malo dodávať Kube cez 500 megawatthodín elektrickej energie.