Hrozí po futbalovom šampionáte ďalšia pandémia? Expert varuje pred smrteľnou vírusovou infekciou z tiav

Tohtoročné majstrovstvá sveta v Katare majú trpkú príchuť. Kvôli prísnym zákonom a porušovaniu ľudských práv, ktoré sa tam pácha, chcú mnohí bojkotovať futbalový turnaj a naliehavo varujú pred cestou do emirátu v Perzskom zálive. Ale je to ešte horšie. Turistov v súčasnosti dôrazne odrádzajú od približovania sa k ťavám. A to z dôvodu, že môžu prenášať nebezpečný vírus.

Expert varuje pred MERS-CoV na Majstrovstvách sveta v Katare: Vírus je smrteľnejší ako Covid-19

Ide o Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). To vedie k vírusovému respiračnému ochoreniu, skrátene MERS (Middle East Respiratory Syndrome Virus). Je to zoonotický vírus. To znamená, že sa môže preniesť zo zvieraťa na človeka. Futbaloví fanúšikovia by sa preto mali v Katare držať ďalej od tiav, povedal povedal Paul Hunter z University of East Anglia pre The Sun. Cieľom je znížiť „riziko infekcie“. Hunter opísal MERS-CoV ako „oveľa smrteľnejší ako Covid-19“. Vírus má veľmi vysokú úmrtnosť a v súčasnosti neexistuje účinná vakcína.

MERS-CoV bol prvýkrát identifikovaný v Saudskej Arábii v roku 2012, píše Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Prvé infekcie vraj pochádzajú od tiav. Výsledné respiračné ochorenie môže byť buď asymptomatické, alebo môže viesť k horúčke, kašľu, dýchavičnosti, zápalu pľúc alebo gastrointestinálnym symptómom, ako je hnačka. V najhoršom prípade môže infekcia viesť až k smrti.

Vírus na vzostupe: Ťavy môžu prenášať MERS-CoV

Podľa WHO zomrelo asi 35 percent hlásených prípadov MERS. V roku 2022 boli v Katare hlásené dve úmrtia. Vrátane 85-ročného majiteľa ťavy, ktorý neskôr zomrel v Dauhe, a farmára († 50), ktorý pil ťavie mlieko. Vedúci predstavitelia Svetovej zdravotníckej organizácie v auguste varovali, že približne 80 percent prípadov je spôsobených kontaktom s infikovanými ťavami alebo infikovanými ľuďmi v nemocnici. Odborníci sa obávajú, že MERS-CoV by sa mohol čoskoro rozšíriť do Afriky z Arabského polostrova prostredníctvom infikovaných tiav, ktoré vykazujú len mierne príznaky.