Problémy Putinových nových regrútov: Sťažnosti, vraj im klamali a výstroj je na zaplakanie!

MOSKVA - Vladimir Putin posiela na Ukrajinu 300 000 nových regrútov. Mnohí z nich idú na front bez riadneho výcviku. Čo to presne znamená, vysvetľuje jednotka priamo z Ukrajiny. Bojovníci kritizujú klamstvá veliteľov.

Skupina nových ruských brancov na videu vyjadrila nespokojnosť s ich nasadením vo vojne. Ako píše britský historik Chris Owen, vojaci patria k 15. motostreleckému pluku. Odvedení boli 28. septembra. Video je z 8. októbra pri východoukrajinskom meste Lyman, ktoré začiatkom októbra dobyla späť ukrajinská armáda.

Vojaci sa sťažujú, aké zlé je ich vybavenie a ako často im klamali. Boli by privedení na front – bez výcviku, bez použiteľných zbraní, bez jedla, bez vody, bez rozkazov a so skorumpovanými veliteľmi, tak znie základné posolstvo.

Toto sú ich najväčšie problémy:

Výstroj - hrdzavé, zablatené pušky

Po ich mobilizácii v regióne okolo Moskvy boli regrúti prevezení do oblasti Belgorod blízko ukrajinských hraníc, hovorí. „Ubytovaní sme boli v stane,“ hlásia. Všetko bolo chaotické.

Dôstojníci povedali, že ani nevedeli, že prichádzajú noví regrúti. Zbrane a strelivo sa len tak povaľovali, čiastočne pod hrubou vrstvou bahna. Boli v takom stave, že neboli takmer použiteľné. Útočná puška bola vlhká a zhrdzavená. „S tým sa nedá ísť do vojny,“ hovorí jeden z vojakov na videu.

Školenie - Samé klamstvo

„Nedostali sme žiadne školenie, dokonca nás ani nerozdelili,“ povedali nové posily. Každé ráno im povedali, že by sa mali zajtra vrátiť. "Neustále nám klamali, že dostaneme nejaký typ školenia."

Len raz ich zobrali na strelecký tréning. Bol to práve deň, keď prišiel na kontrolu minister obrany Sergej Šojgu. "Bolo to len na parádu," povedal jeden regrút.

Ďalší vojak hovorí: „Nikto nebol riadne vycvičený. Niektorí dokonca nikdy nevideli ani vojenské vozidlo. Nepoznajú funkcie. Ani nevedia, ako naštartovať vozidlo.“

Kondícia - "Niektorí nemôžu bežať ani s batohmi"

Mnohí v jednotke neboli v dobrej fyzickej kondícii. To spôsobilo, že neboli schopní vyrovnať sa s fyzickými požiadavkami vojenskej akcie.

„Máme tu zdatných chlapov. Ale máme aj takých, ktorí neunesú 15 kilogramov. A batoh s puškou, strelivom a granátmi váži 20-25 kilogramov. Nemôžu s tým bežať na bojisku. A ani sme to nikdy nepraktizovali.“

Klasifikácia - jednoducho v nesprávnej jednotke

Tí vojaci, ktorí majú skúsenosti a sú špecialisti, neboli zaradení podľa svojich silných stránok. Hoci pluk pozostáva zo strelcov, tí boli umiestnení v jednotkách tankistov. Velitelia rozdelili bojovníkov a povedali: "Teraz si mechanik", "teraz si špecialista na tanky".

V určitom momente si dozorcovia všimli, že dostali nesprávnu jednotku. „Povedali, že nás omylom odviedli na nesprávne miesto. Mali by sme sa zbaliť a nechať sa odviezť niekam inam."

Peniaze - Bola to lož

Odverencom ruská vláda prisľúbila, že by mali dostávať približne 250 000 až 300 000 rubľov mesačne. To je približne 4050 až 4850 eur. "Ukázalo sa, že to bola lož," povedali vojaci. Namiesto platby v hotovosti im bolo povedané, že dostanú karty, ktorými budú platiť. "Žiadnu z týchto kariet sme nevideli."

A samozrejme sú aj tak zbytočné. Na bojisku by totiž neboli žiadne bankomaty. A to sa stáva problémom. Pretože vojaci si jedlo a pitie musia kupovať sami. "Sme bez jedla dva dni," povedal jeden z bojovníkov. "Nemáme vodu, nič."

Hovoria tiež: „Stále nás klamú.“ Pretože mnohí z nich sa museli zadlžiť, keď si museli na misiu kúpiť vlastné oblečenie a ochranné pomôcky. Vybavenie sľúbené v Moskve podľa vojakov „nikdy nevideli“.

Na bojisku – Nikto ich neinformuje

"Dozorcovia nám nedávajú žiadne informácie a klamú nám o tom, čo sa deje," povedali vojaci. "Ak pôjdete za dôstojníkom a spýtate sa ho, čo robiť, kde to robiť, ako to robiť - nikto nám nič nepovie."

Plukovník povedal mužom, že sú "hlúpi". Sú v armáde, vo vojne a niekedy sú velitelia nútení správať sa tak, ako sa správajú.

Vojakom to zrejme nestačí. Na fronte boli počas prvých dva a pol dní "len ničení". Nechceli zdiskreditovať ruskú armádu ani odmietnuť slúžiť, ale chceli upozorniť na ich zlú situáciu, povedali.