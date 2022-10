Prípad transgender žiaka sa dostal pred súd, učiteľka ho odmietla oslovovať chlapčenským menom

BIRMINGHAM – Učiteľka na britskej základnej škole dostala výpoveď za to, že odmietla oslovovať jedného zo svojich žiakov chlapčenským menom a zámenami pre mužský rod. Prípad nabral na intenzite a suspendovaná učiteľka začala podnikať právne kroky proti svojmu bývalému zamestnávateľovi aj organizácii, ktorá to podporuje.

Bývalá nemenovaná učiteľka základnej školy v britskom Birminghame prišla o zamestnanie z dôvodu, že odmietla oslovovať svojho žiaka chlapčenským menom a používať v jeho prípade zámená, ktoré sa používajú pre mužský rod. Chlapec sa totiž narodil ako dievča, no necíti sa tak, uvádza The Sunday Times. Jeho rodičia požadovali u riaditeľa, aby sa ich transgender dieťa oslovovalo akoby to bol chlapec. Ide o žiaka vo veku osem rokov.

Prečo to odmieta?

Jedna z jeho učiteliek však odmieta akceptovať transgender osoby. Svoj názor nezmenila ani po konzultácii s riaditeľom, že rodičia dieťaťa si želajú, aby sa oslovovalo ako chlapec. Učiteľka bola suspendovaná v minulom školskom roku s tým, že vyslovene odmieta oslovovať svoju "žiačku" , akoby to bol chlapec. Svoj negatívny postoj k celej veci odôvodnila s tým, že by to "mohlo poškodiť psychický stav dieťaťa".

Okrem toho spochybňovala politiku celej školy v akceptovaní transrodových osôb. Jej súčasťou bolo, že tieto osoby môžu nosiť chlapčenskú uniformu a používať mužskú toaletu. "Na deťoch sa experimentuje. Učitelia, ktorí nesúhlasia s akceptovaním transgender u svojich žiakov, sú väčšinou umlčaní, alebo prepustení. Školy sa snažia tieto deti podporovať, že sú v nesprávnom tele, že ich telo nezodpovedá ich rodovej identite," vyjadrila sa. Na jej negatívny prístup riaditeľ odpovedal, že nemá na výber, pretože rodičia dieťaťa to požadujú a ona je v škole "in loco parentis".



Učiteľka začala podnikať právne kroky. Ako udáva The Sunday Times, celý prípad podala na súdne preskúmanie. Prejednávať o danej veci sa bude na Najvyššom súde v Birminghame už budúci týždeň. Vo Veľkej Británii ide pravdepodobne o prvý takýto prípad.

Skupina odsudzujúca LGBT

Škola nahlásila svoju už bývalú zamestnankyňu Agentúre pre reguláciu vyučovania. Momentálne jej hrozí doživotný zákaz učiť. Učiteľku podporuje Christian Legal Center, právna pobočka evanjelickej kampane skupiny Christian Concern, ktorá je názoru, že pracuje s klientmi, ktorí "zastávajú postoj k Ježišovi“ a rieši prípady kresťanov, "ktorí sa ocitli pred súdom pre svoju vieru". Skupina lobuje proti právam LGBT, ako je napríklad vládou plánovaný zákaz konverznej terapie, a už predtým organizovala podujatia na "ochranu detí pred transgenderovou agendou".

Politika školy bola podporená miestnou radou, charitatívnou organizáciou Stonewall a diecézou anglikánskej cirkvi. Pre svojich zamestnancov dokonca organizovala školenia "trans-awareness", ktoré zahŕňali materiály poskytnuté miestnou radou, vrátane niektorých z LGBT charitatívnej organizácie Stonewall. Zamestnancov školy následne informovali, že osem z desiatich transrodových detí si uvedomuje, že sú transgender skôr, ako opustia základnú školu. "Nebudeme sa vyjadrovať k prípadu, ktorý je predmetom vyšetrovania. Našou prioritou je blaho každého dieťaťa, ktoré navštevuje našu školu," vyjadrila sa na záver miestna rada.