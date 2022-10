Rusi podľa Kyjeva rozstrieľali autá s civilistami: Zabili 20 ľudí vrátane detí

"Podľa predbežných údajov v autách prišlo o život 20 ľudí. Na miesto odišli kriminalisti. Podnikajú vyšetrovacie úkony. Zisťujú sa podrobnosti," oznámil dnes Synehubov. "Okupanti strieľali po civilistoch, ktorí sa snažili uniknúť ostreľovaniu. Je to krutosť, ktorá nemá ospravedlnenie," dodal. Rusi podľa Maljuka zničili kolónu siedmich áut s civilistami ešte na konci septembra, keď sa nachádzala v "sivej zóne" medzi územím okupovaným Ruskom a oblasťou kontrolovanou Ukrajinou. Kriminalisti na mieste zhromažďujú dôkazy, ktoré odovzdajú medzinárodnému tribunálu.

Archívne video: Vojna na Ukrajine trvá už 219 dní

V piatok ráno Rusi ostreľovali raketami Záporožie, správne stredisko oblasti, ktorej anexiu ruský prezident Vladimír Putin ohlásil o niekoľko hodín neskôr. Zasiahli civilný humanitárny konvoj, tri desiatky ľudí prišli o život, ďalších 118 utrpelo zranenie. Britské ministerstvo obrany sa dnes pozastavilo nad tým, že Rusko zabíja ľudí, ktorých označuje za svojich vlastných občanov.

Ruskí vojaci podľa Britov na ostreľovanie pozemného cieľa použili veľmi cenné rakety protivzdušnej obrany ďalekého dosahu. Svedčí to podľa Londýna najskôr o tom, že vojskám chýbajú vhodnejšie munície, predovšetkým presné strely s dlhým doletom, a tak je Rusko nútené využívať strategické zdroje na dosiahnutie taktických cieľov. Zabijú pritom civilistov, ktorých po Putinovom podpise anexia Záporožskej oblasti pokladá za vlastných občanov. Šéf Kremľa tiež v piatok podpísal s miestnymi predstaviteľmi zmluvy o anexii Luhanskej, Doneckej a Chersonskej oblasti.

