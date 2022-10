MIMORIADNE Ukrajinci prelomili aj línie na juhu: V kotli uviazlo tisíce ruských vojakov

KYJEV - Ukrajinské ozbrojené sily dosiahli určité prelomy v Chersonskej oblasti a ovládli niektoré obce. Podľa agentúry Reuters to dnes v ruskej televízii povedal Moskvou dosadený predstaviteľ tohto ukrajinského regiónu Volodymyr (Vladimir) Saldo.

Chersonská oblasť je jedným zo štyroch regiónov, ktorý sčasti okupujú ruské invázne sily a ktorých anexiu ruský prezident Vladimír Putin ohlásil minulý týždeň. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom videoprejave povedal, že ozbrojené sily jeho krajiny nezaznamenávajú úspech iba v okolí Lymanu na východe, ale naznačil pokrok aj na juhu. Ukrajinská armáda sa k novo hláseným informáciám z regiónu doteraz nevyjadrila.

Zelenskyj konkrétne uviedol, že ukrajinské sily plne oslobodili malé obce Archanhelske a Myroljubivka nachádzajúce sa na severe Chersonskej oblasti. Predtým bez detailov oznámil, že úspechy ukrajinskej armády sa netýkajú iba strategicky dôležitého mesta Lyman v Doneckej oblasti, ktoré ukrajinskí obrancovia oslobodili minulý týždeň.

V nedeľu rôzne zdroje z oboch strán písali, že ukrajinská armáda dobyla obec Zolota Balka na brehu Dnepra a postupuje ďalej na juh, píše BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Stanica zároveň upozornila, že ukrajinské ozbrojené sily žiadajú obyvateľov, aby nezverejňovali kvôli bezpečnosti vojakov a civilistov žiadne informácie o protiofenzíve.

Ruskí vojenskí blogeri informujú o postupe ukrajinských tankov až cez desiatky kilometrov územia pozdĺž západného brehu Dnepra, píše Reuters. Podľa analytika Roba Leeho z think-tanku Foreign Policy Research Institute niektorí ruskí vojenskí blogeri píšu o ústupe ruských vojsk až po obec Dudčany, čo je podľa Reuters 40 kilometrov po prúde rieky od miest, kde ruské invázne sily čelili ukrajinskej protiofenzíve deň predtým. "Keď toľko ruských kanálov bije na poplach, obvykle to znamená, že majú problémy," napísal Lee.

"Je to napäté, povedzme to takto," uviedol v ruskej štátnej televízii Saldo, ktorého ruské úrady dosadili do vedenia okupovanej Chersonskej oblasti. Ten a ďalší traja predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských regiónov v piatok s ruským prezidentom Vladimirom Putinom podpísali v Moskve zmluvy o pripojení štyroch ukrajinských regiónov k Ruskej federácii, čím začal ruský pokus o formálnu anexiu ukrajinských území. Kyjev a Západ ju odmietajú uznať a označujú ju za nelegálnu.

Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu ako to o vývoji bojov na juhu Ukrajiny nemožno bezprostredne nezávisle overiť.

Ak sa správy o ukrajinskom postupe potvrdia, bude to znamenať, že Moskva musela ustúpiť z tohto ukrajinského územia len niekoľko dní po tom, čo ohlásila jeho pripojenie k Rusku. Ukrajinský postup pozdĺž Dnepra by mohol uväzniť tisíce ruských vojakov, poznamenal Reuters. Ukrajinské ozbrojené sily podľa neho zničili hlavné prechody na tomto širokom toku.