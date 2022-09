Tragický príbeh: Teta strčila synovca (3) do jazera a nechala ho utopiť sa

CHICAGO - Teta strčila svojho synovca do jazera Michigan. Chlapček sa takmer utopil, no nakoniec ho zachránili. Dieťa však utrpelo také vážne zranenia, že o niekoľko dní zomrelo. Ženu obvinili z vraždy.

Tragédia sa odohrala na Navy Pier pri jazere Michigan v pondelok 19. septembra 2022. Victoria Morenová údajne schmatla svojho trojročného synovca, keď sa plazil po brehu, a hodila ho do vody, kým sa takmer neutopil. Jeho teta sa len pozerala, zaznelo na pojednávaní, ako informovali Chicago Sun Times. Ani nevolala o pomoc. Po 30 minútach sa potápačom podarilo chlapca zachrániť. Bol prijatý do nemocnice. Prokuratúra neočakávala, že prežije. "Chlapec trpí opuchom mozgu a krvácaním do pľúc a mal niekoľko záchvatov a niekoľko zástav srdca," uviedla prokurátorka Lorraine Scadutová. Jej podozrenie sa bohužiaľ naplnilo: Chlapec zomrel.

Ako píše People, Josiah Brown bol vyhlásený za mŕtveho v nedeľu 25. septembra 2022 o 10:15 miestneho času. Vyplýva to zo záznamov, ktoré má časopis k dispozícii. Presná príčina smrti je nejasná. Chlapcova teta bola obvinená z pokusu o vraždu prvého stupňa a obzvlášť závažného útoku na dieťa. Moreno trpí „závažnou duševnou chorobou“, cituje Chicago Sun Times jej verejného obhajcu Patricka Shinea. Užíva lieky na depresiu, úzkosť a nespavosť. Jej rodina o tom vraj vedela. V ten deň utrpela psychózu, vysvetľuje Shine údajný dôvod Morenovej konania. 30. septembra sa má obvinená opäť postaviť pred súd.

Galéria fotiek (2) Victoria Morenová

Zdroj: CPD

V ten deň sa Victoria Morenová vybrala s Josiahom Brownom nepozorovane k jazeru. Ďalšia teta zrazu chlapca nepočula a tak si uvedomila, že tí dvaja zmizli. Odviezli sa k jazeru a išli na prechádzku, keď sa trojročné dieťa doplazilo na breh. "Morenová chytila dieťa za nohu a stiahla ho späť, zrejme preto, že v bezprostrednej blízkosti bolo niekoľko ľudí," povedala Scadutová a dodala: "Obžalovaná sa niekoľkokrát rozhliadla, čakala, kým ľudia odídu, znova sa rozhliadla, a keď tam nikto nebol, nechala trojročného chlapca vliezť pod reťaz späť na okraj nástupišťa – a neurobila nič“. Potom vzala chlapca a strčila ho do vody. Neskôr tvrdila, že sa jej nepodarilo zavolať pomoc, pretože nemala pri sebe mobil.

Morenová tvrdila, že bola len svedkom, kým políciu neupozornili na to, že s ňou niečo nie je v poriadku. "S priateľom sme obaja cítili, že s touto ženou nie je niečo v poriadku," povedala Ashton Kingová po tom, čo ona a jej priateľ zachránili dieťa z vody. "Jednoducho sa mi nezdala v poriadku. Vyzerala, akoby bola pod vplyvom niečoho."