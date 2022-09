Komunálne a senátne voľby v Česku sa skončili: Komisie začali so sčítaním hlasov

Galéria fotiek (3) Komunálne a senátne voľby v Česku

Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová

PRAHA - Hlasovanie v tohtoročných komunálnych voľbách dnes o 14.00 h skončilo. Ľudia si v nich vybrali vedenie svojich radníc na najbližšie štyri roky. Súbežne v úvodnom kole senátnych volieb určili minimálne to, ktorí uchádzači sa dostali do užšieho výberu na 27 miest v Senáte. Úplné výsledky obecných volieb budú známe zrejme opäť až v nedeľu ráno. Kompletné výsledky senátnych volieb by mohli byť k dispozícii už počas noci.