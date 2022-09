Stalo sa to znova: Suezský prieplav bol nakrátko zblokovaný, tentokrát ropným tankerom

Tanker s názvom Affinity V "narazil na plytčinu v Suezskom prieplave o 19.15 h miestneho času (aj SELČ)", povedal pre AFP bezpečnostný zdroj. Dodal, že námorná doprava bola "po krátkom čase" obnovená. Incident zapríčinilo "technické poškodenie kormidla, takže loď prestala byť ovládateľná", uviedla Správa Suezského prieplavu (SCA). Tanker s výtlakom 64.000 ton bol "úspešne z plytčiny odtiahnutý", doplnila správa. SCA tiež informovala, že do operácie rýchlo zapojila viac než päť vlečných plavidiel. Podľa webovej stránky Vessel Finder smeruje 250 metrov dlhý tanker, plaviaci sa pod vlajkou Singapuru, do saudskoarabského prístavu Janbu.

Suezský prieplav, životne dôležitá spojnica medzi Áziou a Európou, zaisťuje približne desať percent svetového námorného obchodu. Vlani sa počas piesočnej búrky v Suezskom prieplave uhlopriečne zakliesnila superveľká kontajnerová loď Ever Given, čo narušilo svetový obchod takmer na týždeň.

Ako uviedla SCA, Egypt prišiel počas tohto zatvorenia prieplavu denne o 12 až 15 miliónov dolárov, pričom poisťovne odhadli, že celosvetový námorný obchod denne zaznamenal straty v príjmoch vo výške miliárd dolárov. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí schválil v máji projekt na rozšírenie a prehĺbenie južného úseku Suezského prieplavu, kde uviazla obria kontajnerová loď Ever Given.