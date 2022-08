Čínske testovacie rakety zasiahli Japonsko: Minister obrany hovorí o naozaj vážnom probléme

TOKIO - Päť čínskych balistických rakiet vypálených vo štvrtok počas vojenských cvičení v blízkosti Taiwanu dopadlo do výlučnej hospodárskej zóny Japonska. Uviedol to japonský minister obrany Nobuo Kiši.

"Päť z deviatich balistických striel, ktoré vypálila Čína, dopadlo do výlučnej hospodárskej zóny Japonska," uviedol Kiši. Dodal, že Japonsko proti tomuto kroku Číny protestovalo diplomatickou cestou. Incident označil za "vážny problém, ktorý ovplyvňuje národnú bezpečnosť a bezpečnosť našich občanov". Kiši zároveň uviedol, že je to po prvýkrát, čo čínske balistické strely dopadli do japonskej výlučnej hospodárskej zóny, ktorá sa rozprestiera do vzdialenosti 370 kilometrov od japonského pobrežia.

Taiwanské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že Čína vypálila počas vojenských cvičení v blízkosti Taiwanu niekoľko balistických striel. Túto informáciu potvrdila aj čínska armáda. Vo vyhlásení ministerstva obrany sa uvádza, že rakety typu Tung-feng boli odpálené do vôd severovýchodne a juhozápadne od Taiwanu okolo 13.56 h miestneho času (07.56 h SELČ). Čínska štátna televízia CCTV oznámila, že manévre sa začali o 12.00 h miestneho času (06.00 h SELČ) a potrvajú až do nedele. Podľa taiwanských predstaviteľov však porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov, narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.