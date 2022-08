Čína ohlásila sankcie voči Nancy Pelosiovej a najbližšej rodine po jej návšteve Taiwanu

Rezort diplomacie v Pekingu vyhlásil, že Pelosiovej návštevu Taiwanu vníma ako "vážne zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny a vážne podkopávanie jej suverenity a územnej celistvosti". AFP pripomína, že Čína v posledných rokoch uvalila sankcie na viacerých predstaviteľov Spojených štátov. Ako dôvod uviedla, že tieto osoby konali proti jej kľúčovým záujmom a vyjadrovali sa k ľudskoprávnym otázkam v Hongkongu a v regióne Sin-ťiang na severozápade Číny, kde je podľa medzinárodných organizácií na ochranu ľudských práv zadržiavaných minimálne milión Ujgurov v tzv. prevýchovných táboroch.

V marci Peking oznámil, že zavádza vízové obmedzenia pre viacerých amerických predstaviteľov za údajné lži o záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv v Číne. Predošlé sankčné opatrenia - vrátane zákazu vstupu do Číny a obchodovania s čínskymi subjektmi - sa vzťahovali napríklad na bývalého ministra zahraničných vecí USA Mikea Pompea či Petra Navarra, obchodného poradcu exprezidenta Donalda Trumpa. Čína označila Pelosiovej cestu na Taiwan za neprijateľnú eskaláciu väzieb medzi Washingtonom a súčasnými lídrami Taiwanu, podporujúcimi nezávislosť tohto ostrova.

Vládnuca komunistická strana Číny považuje fakticky nezávislý a demokratický Taiwan za súčasť svojho územia, ktoré chce jedného dňa ovládnuť, a to aj s použitím sily, ak to bude nutné, pripomína AFP. Pelosiová navštívila Taiwan v rámci svojho turné po ázijských krajinách v priebehu utorka a stredy. Od štvrtka je v Japonsku, ktoré je jej poslednou zastávkou na tejto ceste, v rámci ktorej zavítala aj na Singapur, do Malajzie či Južnej Kórey.