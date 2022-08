Rodina sa tešila na vysnívanú dovolenku v Makarskej: Keď sa ale chceli ubytovať, zažili obrovský šok

MAKARSKA - Do Chorvátska cestovala Džana (30) s manželom a dvomi deťmi vyše 20 hodín. Keď dorazili na miesto, chceli sa ubytovať. Vtedy však prišlo ich zdesenie. Majiteľka apartmánu netušila, kto sú. Tento príbeh vyzerá ako sci-fi, no skutočne sa odohral. Rodina z Luxemburska bola totiž oklamaná.

Po takmer celom dni cestovania prišiel luxemburský pár s dvomi deťmi do Makarskej. Hneď sa chceli ubytovať, a tak zamierili na adresu, kde si vopred prenajali apartmán. Po zaklopaní na dvere vyšla von majiteľka, no povedala im, že o nich v živote nepočula. Okrem toho dodala, že za posledné dva dni je to už piatykrát, čo za ňou niekto prišiel s falošnou rezerváciou, píše chorvátsky portál Jutarnji. Podvodník si zrejme stiahol fotky bytu z internetu a cez sociálne siete ponúka falošné ubytovanie. Od polície v Makarskej sa rodina dozvedela, že už dostali niekoľko podobných oznámení a takéto prípady sú čoraz častejšie.

Džana Marušić Mujićová (30) sa s manželom a dvoma malými deťmi rozhodla stráviť pár dní pri mori v Chorvátsku pred dovolenkou v rodnej Bosne a Hercegovine. Keďže cez last minute, Booking ani iné stránky nič nenašla, rozhodla sa hľadať ubytovanie v rôznych skupinách na Facebooku. Prenajímatelia tam inzerujú izby a apartmány. Mujičová v nich oznámila, že od 1. do 5. augusta hľadá ubytovanie pre štyri osoby.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Keďže ma nikto nekontaktoval, hľadala som sama a našla som príspevok dievčaťa, aj keď teraz si myslím, že je možné, že za tým podvodným profilom mohol byť aj muž. Stálo tam, že od 30. júla do 9. augusta ponúka ubytovanie v Makarskej. Kontaktovala som ju aj sms správou. Požiadala som o fotky izieb a vzdialenosť od pláže. Povedala, že apartmán je 30 metrov od mora, čo bolo skvelé, pretože mám dve deti, jedno má len rok a druhé sedem," napísala Džana.

Problém s platením

Za noc v tomto apartmáne mali zaplatiť 60 eur, no v predvečer cesty od nich domnelá prenajímateľka požadovala aj akontáciu, takže sa suma vyšplhala na 120 eur. "Mala som malý problém s tým, ako jej zaplatiť. Spýtala som sa, či sumu môžem uhradiť cez Western Union, Pay Pal. Nemala vraj ani jedno. Vysvetlila mi, že existuje aplikácia Ria, o ktorej som počula prvýkrát," vysvetlila podvedená žena. Ako pokračovala, od údajnej majiteľky apartmánu dostala inštrukcie. Návod bol písaný v nemčine. Už to bolo Džane podozrivé. Okrem toho mala prísť platba do banky v Srbsku. Ani návod nepomohol, pretože aplikáciu sa Džane nepodarilo aktivovať. Napokon na návrh prenajímateľky použila MoneyGram. Keď zaplatila, dostala potvrdenie o rezervácii. Okrem Facebooku spolu dvojica komunikovala aj prostredníctvom hlasových správ na Messengeri.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

V navigácii adresa nebola

"Manžel mi niekoľkokrát prizvukoval, že mu na tom niečo nesedí. Bolo zvláštne, že cena za apartmán bola uprostred dovolenkovej sezóny tak nízka. Spýtala som sa na adresu, pozrela sa na Google Maps a ukázalo sa, že je to oveľa ďalej od pláže, ako tvrdila prenajímateľka. Ona však reagovala, že sú tu bočné uličky, ktorými sa dá dostať na pláž rýchlejšie." Aby to vyznelo ešte presvedčivejšie, falošný prenajímateľ Mujičovej povedal, že mnohí hostia spochybňovali vzdialenosť od mora, no neskôr sa naživo presvedčili o tom, že je to naozaj tak blízko pláže. Keď už bola rodina pár kilometrov pred Makarskou, poslala Džana údajnej prenajímateľke správu, že prídu o 45 minút. Nikto jej však neodpovedal, tak zamierili na adresu apartmánu. Keď prišli na miesto, bolo už šesť hodín ráno.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Navigácia nám to číslo domu vôbec neukázala. Manžel zastavil na kraji cesty a spýtal sa jednej pani, či tú osobu pozná a ona povedala, že o nej nikdy nepočula. Vybral sa na kopec, aby videl čísla domov, zostal tam dlho. Potom v jednom momente sadol do auta a povedal mi, že je to podvod."

Nezostali bez pomoci

Keď sa Džana pokúšala skontaktovať s prenajímateľkou na Facebooku, už jej nikto neodpovedal a neskôr si turistku zablokovala. Cez iné skupiny si rodina napokon našla náhradné ubytovanie, jedno dievča im ponúklo byt, ktorý síce nebol pre štyroch ľudí, no rozhodla sa im pomôcť a pridala dve lôžka. "Pre mňa je to smutné, práve kvôli takýmto ľuďom sa kazí dobrá povesť Jadranu. Ľudia tvrdo pracujú a zarábajú si na dovolenky a potom je tu človek, ktorý nerobí nič, len okráda ľudí," dodala sklamaná dovolenkárka s tým, že už požiadala svoju banku, aby zistila, kde do Srbska poslala peniaze za údajný apartmán.