Česká armáda bude viac než rok pomáhať s ochranou vzdušného priestoru Slovenska

PRAHA - České ozbrojené sily budú od septembra minimálne do konca budúceho roka pomáhať s ochranou vzdušného priestoru Slovenska. Rozhodla o tom na svojom stredajšom zasadnutí česká vláda, informuje televízia ČT24.

Návrh o pomoci so zaistením ochrany slovenského vzdušného priestoru českými stíhacími lietadlami predložila na rokovanie česká ministerka obrany Jana Černochová. "Áno, rokovali sme o tom a, samozrejme, vláda to schválila – tak, ako sme to už dopredu oznámili," potvrdil český premiér Petr Fiala na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády.

O pomoc požiadal minister obrany Naď

O pomoc s ochranou vzdušného priestoru nad územím Slovenska požiadal Česko v júni slovenský minister obrany Jaroslav Naď. Svojimi stíhačkami sa k ochrane Slovenska pripojí aj Poľsko. Slovensko si pred štyrmi rokmi objednalo z USA 14 stíhačiek F-16. Podľa pôvodných plánov mali prvé stroje prísť na Slovensko už tento rok a zvyšok o rok neskôr, nakoniec však prídu až v roku 2024. Ich dodanie sa oneskorilo v dôsledku pandémie nového koronavírusu a celosvetového nedostatku čipov. Nahradiť majú ruské stroje MiG-29.