Požiar lesa v Česku ako katastrofa? Botanik šokujúco nesúhlasí, vraj to les nakopne a reštartuje, chce to však čas

archívne video

Asi v tomto duchu sa vyjadril pre portál Novinky.cz botanik Martin Adámek. Požiar, ktorý tám v týchto dňoch stále vyčíňa a už zasiahol plochu takmer tisíc hektárov, naštartuje vraj prirodzenú obnovu lesa.

Domovy muselo opustiť už niekoľko desiatok ľudí a z niektorých lokalít parku boli nútení odísť aj turisti. Ako informuje ČT, správa národného parku v stredu zváži vyhlásenie zákazu vstupu do celého parku. Na mieste zasahujú viac než štyri stovky hasičov, prácu im v neprístupnom teréne sťažuje silný vietor. Záchranári v súvislosti s požiarom zatiaľ nemuseli vyraziť do národného parku. Pri zásahu sa zranil jeden dobrovoľný hasič, vyvrtol si však iba členok.

Prírodný požiar ako reštart pre ekosystém

Botanik Adámek to však tak tragicky nevidí. "Áno, prírodný požiar môže byť prospešný. Príroda sa s tým dokáže vysporiadať. Pre prírodu je to dobre, naštartuje sa tým prirodzená obnova lesa. Pre ekosystém je to taký reštart," jedným dychom dodáva, že je to však katastrofa pre park a turistiku okolitých obcí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/SDH Velký Šenov

V porovnaní s inými krajinami je to podľa neho stále malá plocha, napríklad v Španielsku tento rok celkovo zhorela plocha 200-tisíc hektárov. Alebo vo Švédsku mal jeden obrovský požiar v roku 2014 rozlohu 15-tisíc hektárov.

Požiar v tejto oblasti vraj nie je nič nové

Zdôrazňuje tiež, že nejde zďaleka o prvý požiar na tomto území. "Napríklad požiar Havranej skaly pri Jetřichoviciach v roku 2006 mal rozlohu 18 hektárov. Menšie požiare tam boli vždy, s kolegami sme našli v archívoch informácie o veľkých požiaroch v Českom Švajčiarsku v 19. storočí," dodáva.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/SDH Velký Šenov

Popol má podľa botanika navyše chemické a fyzikálne vlastnosti také, že obnove lesa pomáha. "Je v ňom veľa živín a vďaka tomu porast rastie rýchlo. Za 10 rokov môže byť porast vo výške asi 5 metrov, za 30, 40 rokov cez 10 metrov. Do stavu pred požiarom sa les dostane asi za 100 rokov," dodáva.