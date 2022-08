Šéf letiska zúri: Cestujúci vymysleli nechutný trik, ako sa rýchlejšie dostať cez bezpečnostné kontroly

LONDÝN - Šéf londýnskeho letiska Heathrow John Holland-Kaye je pobúrený. Nedávno sa totiž dopočul, že niektorí cestujúci zneužívajú invalidné vozíky na to, aby sa rýchlejšie dostali cez dlhé rady. Nie preto, že by boli zdravotne postihnutí, ale preto, že chcú rýchlejšie nastúpiť na palubu lietadla.

"V prípade cestujúcich, ktorí potrebujú pomoc na invalidných vozíkoch, vidíme väčší dopyt ako pred pandémiou," uviedol Holland-Kaye pre rozhlasovú stanicu LBC Niektorí ľudia to nehanebne využívajú na to, aby sa rýchlejšie dostali k odletu. "Je to jednoduché riešenie, ale úplne nesprávne. Musíme chrániť tých, ktorí pomoc naozaj potrebujú," dodal šéf letiska.

Dlhé čakacie doby kvôli nedostatku personálu

Na letisku Heathrow, podobne ako na iných britských letiskách, sa v posledných dňoch čakalo na lety niekoľko hodín kvôli akútnemu nedostatku personálu. Najmä pri bezpečnostných kontrolách, ale aj pri manipulácii s batožinou je evidentný nedostatok pracovníkov. Heathrow teraz aerolinky požiadal o zrušenie mnohých spojení. Cieľom je znížiť počet cestujúcich na 100 000 za deň.

Holland-Kaye má podozrenie, že príčinou incidentu je virálne video z TikToku. Zachytáva, ako jeden Brit predstiera zranenie na letisku na španielskom ostrove Ibiza, aby sa rýchlejšie dostal cez bezpečnostnú kontrolu. Na TikToku sa potom objavilo množstvo ďalších videí s návodmi, ktoré radia, ako autentickejšie predstierať zranenia.

Šéf Heathrow teraz žiada cestujúcich so skutočnými zdravotnými problémami, aby včas kontaktovali príslušné letisko a požiadali o pomoc.